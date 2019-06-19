Almanya'da 'Irkçı Gruplara Göz Yumuluyor' Tartışması

Evinin bahçesinde yakın mesafeden kafasına sıkılan tek kurşunla infaz edilen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayeti, Almanya’da ‘ırkçı terörizm’ endişesini arttırdı.

Katil zanlısının 1990’lı yıllardan bu yana yabancı düşmanı ve Neonazi çevrelerle bağlantılarının ortaya çıkması sonrasında, Lübcke’nin öldürülmesi olayının ardında azmettirici kişi ya da kişilerin olup olmadığı konuşuluyor.

Olaya el koyan Federal Savcılık, gündemdeki bu önemli soruya somut cevap verecek yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadı. Ancak Lübcke’nin infazının şekliyle bağlantılı, 2000’li yıllarda 8’i Türk toplam 10 kişiyi öldüren terör hücresi NSU örgütünün işlediği cinayetler ve bu kez de yeni bir terör ağı olup olmadığı soruları akıllara geldi.

Şu ana kadar zanlının olayın sorumluluğunu üstlenip üstlenmediği konusunda da herhangi bir açıklama yapılmadı. Basına sızan bilgilere göre, geçen hafta sonunda bir tanığın ifadesi sonrasında tutuklanan zanlının cep telefonunda ırkçı ve tehdit mesajları tespit edildi.

Sicil kaydında, yasa dışı silah bulundurma, adam yaralama, ülke barışını bozma gibi suçlar bulunan ve 1993 yılında mültecilerin kaldığı bir yurda molotof kokteyli atarak yakma girişiminden yargılanan, daha sonra serbest bırakılan zanlının, 2000’li yılların başından bu yana "Kombat 18" adlı ırkçı örgütle ilişkisi de tespit edildi.