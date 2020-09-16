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Almanya'da ırkçı paylaşımlar yapan 29 polis hakkında soruşturma açıldı

16.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Almanya'da değişik WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulundukları belirlenen 29 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Almanya'da ırkçı paylaşımlar yapan 29 polis hakkında soruşturma açıldı

Polislerin WhatsApp gruplarında 100'den fazla ırkçı paylaşımda bulunduğu tespit edildi.Almanya'nın en büyük nüfusa sahip eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) emniyet teşkilatında görevli 29 polis hakkında özel WhatsApp gruplarında yabancı düşmanı ve ırkçı içerikler paylaştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul söz konusu polislerin Duisburg, Essen, Moers, Mülheim ve Oberhausen kentlerinde çalıştıkları birimler ve evlerinin de aralarında olduğu 34 noktada arama yapıldığını bildirdi.

Aramalar sonucunda Mülheim an der Ruhr kentinde aynı birimde görev yapan polislerin çeşitli WhatsApp gruplarında Hitler'e ait fotoğraflar, gamalı haç (svastika) sembolleri, Reich dönemi savaş flamaları ve bir sığınmacıyı Nazi toplama kampındaki bir gaz odasında gösteren görselin de aralarında olduğu 100'den fazla paylaşımda bulundukları tespit edildi.

Eyalet İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 29 polis memuru hakkında disiplin kovuşturması açıldığı belirtilirken, olaya karışan tüm memurların görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi.

Reul, kendi sorumluluk alanındaki aşırı sağcı suçlarla mücadeleyi çocuk istismarcılarına yönelik mücadelede olduğu gibi kararlılıkla ve aynı istikrarla sürdüreceğini söyledi.

Eyalet İçişleri Bakanı Reul, Twitter'de yayınlanan mesajında olayı, "50 binden fazla personeli bulunan NRW Polis Teşkilatı'nın yüzüne vurulmuş bir tokat" olarak nitelendirdi. Reul, teşkilatın "Üzgün, öfkeli ve şaşkın" olduğunu belirterek, "Tüm NRW polisi bunun onlar için utanç verici olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Herbert Reul, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını ve özel bir görevlinin bu iş için tahsis edildiğini de sözlerine ekledi.

Polis sendikasından kınama

Alman Polis Sendikası (GdP) olayla ilgili yaptığı açıklamada, polislerle ilgili iddiaları "dehşet verici" olarak tanımladı.

GdP Başkan Yardımcısı Michael Maatz, "Aşırı sağla mücadele polisin DNA'sının bir parçasıdır" dedi.

"Almanya'daki polis memurları liberal, kozmopolit bir toplumun gelişiminde merkezi bir rol oynamıştır" diyen Maatz, "Demokratik haklarımızın güvencesi konumundalar. Ancak buna rağmen sohbet gruplarında radikal sağcı yabancı düşmanı içerikler paylaşan memurların olması katlanılamayacak bir durum" ifadelerini kullandı.

AFP,epd/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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