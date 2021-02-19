Almanya'da Irkçı Saldırının Birinci Yıldönümünde Ölenler Anılıyor

Almanya'nın Hessen eyaletinde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı 100 bin nüfuslu Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırının üzerinden tam bir yıl geçti.
19 Ocak 2020’de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile barına düzenlenen saldırıda 4’ü Türkiye kökenli olmak üzere toplam 9 göçmen genç katledilmişti.
43 yaşındaki Rathje’nin evine baskın düzenleyen polis, kendisini ve 72 yaşındaki annesini ölü olarak bulmuş, saldırganın annesini öldürdükten sonra intihar ettiği, olayı üstlenerek, görüntülü ve yazılı mesaj bıraktığı ve mesajında, "Almanya’dan kendiliklerinden ayrılmayacakları anlaşılan halkları yok etmeliyiz" dediği açıklamıştı.
Aradan geçen bir sene içerisinde geriye acıları dinmeyen aile fertleri ve Almanya’daki artan ırkçılıkla ilgili tartışmalar kalırken siyasetçiler, bugünkü anma kapsamında, "Kin, kışkırtma ve ırkçılığa karşı çıkılmalı" çağrısında bulundu.
Merkel'den mesaj
Saldırıda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla görüntülü bir mesaj yayınlayan Başbakan Angela Merkel, Hanau saldırısının Alman toplumunda barış içinde bir arada yaşama ve uyum için dönüm noktası olduğunu vurguladı. Hanau’daki cinayetlerin, aşırı sağcıların neler yapabileceğini korkunç şekilde gösterdiğini belirten Merkel, "Hükümetimiz bu yıkıcı ideolojinin kökünü kazımak için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi. Hanau saldırganı Rathjen’in "derin ırkçı bir zihniyette ve kin dolu olduğunu" söyleyen Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, ırkçılığa karşı mücadelenin genişletilmesini isteyerek, "Bizler hem gerçek hem de dijital dünyada kararlı bir biçimde kine karşı koymalıyız. Bu ırkçı ideolojilerin yeşermesine izin vermeyip, bunu hep birlikte kurutmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, "Hanau’daki hain saldırı ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının çok daha ciddi ve etkin bir şekilde ele alınması gerektiğini ve bu konuda uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin zamanının çoktan geldiğini gösteriyor" denildi ve saldırının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasının, soruşturmanın süratli ve adil şekilde sonuçlandırılmasının beklendiği hatırlatıldı.
"Teröristler Almanya’da yaşayanları birinci ve ikinci sınıf olarak ayrıştırmak istiyor"
VOA Türkçe’ye konuşan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mayzek, Hanau’daki gibi ırkçı saldırıların amacının "toplumu bölmek" olduğunu öne sürerken, "Teröristler Almanya’da yaşayanları birinci ve ikinci sınıf olarak ayrıştırmak istiyorlar. Bizim toplum olarak yapmamız gereken, öldürülenlerin kökenlerinden bağımsız Almanyalı olduğunu hatırlatmak. Ayrıca güvenlik birimlerinde bir mentalite değişikliği gerekiyor. İslamofobi ve yabancı düşmanlığı şimdiye dek soyut bir tehlike olarak sınıflandırılıyor. Ancak Hanau ve başka saldırılar, bu tehlikenin ne kadar somut olduğunu kanıtlıyor" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier anma törenine katılacak
Kanlı saldırının birinci yıl dönümünde Hanau’da bu akşam saatlerinde kurbanları anma töreni düzenlenecek. Pandemi nedeniyle sadece 50 kişinin katılacağı, ancak bazı televizyon kanallarından canlı yayınlanacak törene Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier katılarak, bir konuşma yapacak. Steinmeier’in tören öncesi kurban yakılarıyla bir araya geleceği, ayrıca anma törenine Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın da katılacağı öğrenildi. Kurbanları anmak için Almanya’da resmi binaların önündeki bayraklar yarıya indirilirken, çok sayıda radyonun saldırının gerçekleştiği saat 17.30’da yayınlarını keserek, yaşamlarını yitiren 9 kişinin adının okunmasını planladığı da haber verildi. Ayrıca ülke çapında 80 kentte sessiz anma törenleri ve yürüyüşleri de gerçekleşecek.
"Almanya'da bireysel terör eylemleri planlayanların sayısı artıyor"
Öte yandan Almanya’da aşırı sağcı çevrelere yoğunlaşan uzmanlar, uzun bir süredir ırkçı çevrelerde radikalleşme izlediklerini ve terörist yapılanmaların yoğunlaştığını ifade ediyor. Nitekim Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, son dönemlerde aşırı sağcılar arasında bireysel terör eylemleri planlayanların sayısının arttığını söyleyerek, ırkçıların yabancı ve Müslüman düşmanlığı, kadın düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı motifli bireysel saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu.
Yahudi düşmanlığı 2001'den beri en yüksek seviyede
Almanya'da 2020 yılında Müslümanlar'a ve onlara ait kurumlara yönelik saldırılarda artış yaşanırken, 901 saldırı kayda geçti. Çoğunlukla aşırı sağcılar tarafından yapılan saldırılarda 48 kişi yaralandı. Yahudi düşmanlığının da 2001 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştığı açıklandı. Almanya’da geçen yıl Yahudi düşmanlığı nedeniyle 2.275 suç işlendiği belirtilirken, 1.367 zanlı hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
2019 yılında, liberal politikalarıyla tanınan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, bir ırkçı tarafından vurularak öldürülmüştü. Aynı yıl Almanya'nın doğusundaki Saksonya Anhalt eyaletinde bulunan Halle şehrindeki Yahudi cemaatine ait sinagoga ve hemen yanında bulunan Yahudi mezarlığına düzenlenen ırkçı saldırıda da iki kişi yaşamını yitirmişti.