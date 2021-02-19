Almanya'da Irkçı Saldırının Birinci Yıldönümünde Ölenler Anılıyor

Almanya'nın Hessen eyaletinde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı 100 bin nüfuslu Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırının üzerinden tam bir yıl geçti.

19 Ocak 2020’de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile barına düzenlenen saldırıda 4’ü Türkiye kökenli olmak üzere toplam 9 göçmen genç katledilmişti.

43 yaşındaki Rathje’nin evine baskın düzenleyen polis, kendisini ve 72 yaşındaki annesini ölü olarak bulmuş, saldırganın annesini öldürdükten sonra intihar ettiği, olayı üstlenerek, görüntülü ve yazılı mesaj bıraktığı ve mesajında, "Almanya’dan kendiliklerinden ayrılmayacakları anlaşılan halkları yok etmeliyiz" dediği açıklamıştı.

Aradan geçen bir sene içerisinde geriye acıları dinmeyen aile fertleri ve Almanya’daki artan ırkçılıkla ilgili tartışmalar kalırken siyasetçiler, bugünkü anma kapsamında, "Kin, kışkırtma ve ırkçılığa karşı çıkılmalı" çağrısında bulundu.

Merkel'den mesaj

Saldırıda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla görüntülü bir mesaj yayınlayan Başbakan Angela Merkel, Hanau saldırısının Alman toplumunda barış içinde bir arada yaşama ve uyum için dönüm noktası olduğunu vurguladı. Hanau’daki cinayetlerin, aşırı sağcıların neler yapabileceğini korkunç şekilde gösterdiğini belirten Merkel, "Hükümetimiz bu yıkıcı ideolojinin kökünü kazımak için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi. Hanau saldırganı Rathjen’in "derin ırkçı bir zihniyette ve kin dolu olduğunu" söyleyen Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, ırkçılığa karşı mücadelenin genişletilmesini isteyerek, "Bizler hem gerçek hem de dijital dünyada kararlı bir biçimde kine karşı koymalıyız. Bu ırkçı ideolojilerin yeşermesine izin vermeyip, bunu hep birlikte kurutmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.