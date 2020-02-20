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  4. Almanya'da Irkçı Silahlı Saldırıda 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Almanya'da Irkçı Silahlı Saldırıda 9 Kişi Hayatını Kaybetti

20.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Hanau kasabasında silahlı bir saldırgan en az 9 kişiyi öldürdü. Silahlı saldırganın bir nargile kafe ve bir bakkal dükkanını hedef aldığı belirtiliyor. Ölenler arasında Türk vatandaşları olduğu ifade ediliyor

Almanya'da Irkçı Silahlı Saldırıda 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Hanau kasabasında silahlı bir saldırgan en az 9 kişiyi öldürdü. Silahlı saldırganın bir nargile kafe ve bir bakkal dükkanını hedef aldığı belirtiliyor. Bakkal dükkanının bir Türk vatandaşına ait olduğu nargile kafenin de Türklerin ve Arapların yoğun olarak gittikleri bir kafe olduğu biliniyor.

Saldırganın Tobias R. isimli bir Alman vatandaşı olduğu ve saldırının ırkçı bir saldırı olduğu belirtiliyor. Saldırganın ilk olarak Midnight adlı bir nargile kafeye giderek ateş açtığı ve burada biri kadın 5 kişinin hayatını kaybettiği daha sonra da 24 saat açık bir bakkal dükkanını hedef aldığı burada da 4 kişiyi öldürdüğü ifade ediliyor.

Aynı kasabada bir evde de bir kişinin cesedinin bulunduğu bilgisi polis tarafından paylaşıldı. Polis bu cesedin saldırıyı düzenleyen kişiye ait olabileceğini saldırganın olay yerinden kaçtıktan sonra evine gidip intihar ettiğinin düşünüldüğünü ifade ediyor. Olayda biri ağır en az 6 kişi de yaralandı.

Alman Bild gazetesi saldırganın Alman vatandaşı olduğunu ve aracında mermi, şarjörler ve av silahları ruhsatının bulunduğunu öne sürdü. Saldırganın ayrıca intiharından önce saldırıya ilişkin bir video mesaj bıraktığı da iddia ediliyor.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Twitter hesabından saldırı sonrası bir açıklama yaptı ve "Hanau'nun ortasında yaşayan bu korkunç olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine derinden başsağlığı diliyoruz. Umudumuz yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşabilmeleri" dedi.

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