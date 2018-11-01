Almanya'da ırkçı vekili kurtaran Türk kahraman ilan edildi

DÜSELDORF (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Meclisinde kalp krizi geçiren Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekiline acil tıbbi müdahalede bulunarak hayatını kurtaran Türk kökenli milletvekili Serdar Yüksel, "Ben kahraman değilim, sadece insanlık görevimi yaptım." dedi.

Sağlık Bilimleri mezunu olan ve daha önce bir hastanede hasta bakıcı olarak da çalışan, dün yaşananlardan sonra ise ülkede "kahraman" ilan edilen Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Yüksel, AA muhabirine konuştu.

Aynı zamanda KRV Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı olan Yüksel, "Bu olayın medyada patlayıp büyük yankı uyandırması benim için biraz şaşırtıcı oldu, beklemiyordum. Dün insanlık görevimizi yaptık. Demek ki ortam öyle değişmiş ki normal bir insanlık görevi dahi böyle büyük yankı yaratabiliyor." şeklinde konuştu.

Yüksel, mecliste yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Dün öğleden sonra komisyon çalışmalarına başladık. 10'uncu maddeye gelince tam karşımda oturan AfD milletvekili üç dört adım attı ve yere düştü. Mesleğim icabı durumun ciddiyetini anladım ve karşı tarafa koştum. Nefesi ve kalp atışları durmuştu. Hayati tehlikesi olduğunu anlayıp birkaç saniye içinde kalp masajına başladım. Eskiden hemşire olan FDP milletvekili Susanne Schneider suni teneffüs yaptı, ben de kalp masajı yaptım. 10-12 dakika bu böyle sürdü ve ambulans gelince ayılmış şekilde kendisini doktora teslim ettik."