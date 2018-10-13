HABER

Almanya’da ırkçılık protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 19:17 | Son Güncelleme

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı düzenlenen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık on binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve tanınmış kişinin destek verdiği “Parçalanamaz" adlı insiyatif, başkent Berlin’de "Açık ve özgür bir toplum için ayrımcılık yerine dayanışma" sloganıyla gösteri düzenledi.

Gösteride protestocular "Faşizm bir daha asla", "Irkçılık alternatif değildir", "Dayanışma sınır tanımaz" ve "Birlikte ırkçılığa karşı" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Bazı göstericiler aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülenlerin fotoğraflarını ellerinde tutarken, bir grup da can yelekleri taşıyarak Avrupa'nın mülteci politikasını protesto etti.

Alexander Meydanı’nda toplanan göstericiler, daha sonra buradan Zafer Anıtı’na yürüdü.

"Parçalanamaz" inisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, yürüyüşe yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı ve bunun, insanların aşırı sağa karşı bir sinyal vermek istediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Gösteriye katılan 36 yaşındaki Charlotte Falt, AA muhabirine, çeşitlikten ve dayanışmadan yana olduğu için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Yürüyüşe bu kadar kişinin katılması olağanüstü. İçinde bulunduğumuz dönem iyi değil. Bundan dolayı bu kadar kişinin katılması bu iyi bir sinyal." değerlendirmesinde bulundu.

Tatjana Rüther (54) ve Anna-Sophi Wagner (53) de toplumda ırkçılığın değil çoğulculuğun olması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes istediği gibi yaşamalı ve inanmalı." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir gösterici de yürüyüşe birçok kuruluş ve derneğin katıldığına işaret ederek “Medyanın aşırı sağcı içerikli yayınlara karşı bizim çok olduğumuzu göstermemiz lazım." şeklinde konuştu.

PARTNERHamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?Hamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildiRahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi
Beyoğlu'nda, depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettilerBeyoğlu'nda, depoda çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin ırkçılık

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

İlginizi Çekebilir

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.