Almanya’da ırkçılık protesto edildi

BERLİN (AA) - Almanya'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık on binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve tanınmış kişinin destek verdiği “Parçalanamaz" adlı insiyatif, başkent Berlin’de "Açık ve özgür bir toplum için ayrımcılık yerine dayanışma" sloganıyla gösteri düzenledi.

Gösteride protestocular "Faşizm bir daha asla", "Irkçılık alternatif değildir", "Dayanışma sınır tanımaz" ve "Birlikte ırkçılığa karşı" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Bazı göstericiler aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülenlerin fotoğraflarını ellerinde tutarken, bir grup da can yelekleri taşıyarak Avrupa'nın mülteci politikasını protesto etti.

Alexander Meydanı’nda toplanan göstericiler, daha sonra buradan Zafer Anıtı’na yürüdü.

"Parçalanamaz" inisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, yürüyüşe yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı ve bunun, insanların aşırı sağa karşı bir sinyal vermek istediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.