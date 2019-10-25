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Almanya'da "iş dünyası güveni" ekimde değişmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Ülkede, sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ekimde düşüş beklentisine karşın 94,6’da kaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da eylül ayında 94,6 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, düşüş beklentilerine rağmen ekimde değişmedi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, eylülde 94,6 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi bu ay değişmeyerek 94,6’da kaldı.

Endeksin 94,5’lik beklentinin üstünde gelmesi dikkati çekti.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 90,9 puandan 91,5'e yükseldiği kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin mevcut durumla ilgili değerlendirmelerinin ekimde bir önceki aya göre biraz daha kötümser olduğunu belirterek, “Ancak, görünüm biraz toparladı. Alman ekonomisinde dengelenme süreci devam ediyor. İmalatta, şimdilik düşüş eğilimine bir son verildi.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin Alman ihracatını etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

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