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Almanya'da iş dünyası güveni martta arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

Sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, martta 99,6 puana çıktı

BERLİN (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, beklentilerin üstünde artış göstererek martta 99,6 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, şubatta 98,7 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 99,6 puana yükseldiği belirtildi. Beklenti endeksin 98,5'e gerilemesi yönündeydi.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 94 puandan 95,6 puana yükseldiği kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, martta yaşanan artışın art arda altı aylık düşüşün ardından geldiğini belirterek, “Alman şirketleri şu anki iş durumlarından biraz daha memnunlar ve işleri konusunda önümüzdeki altı ay içinde kesinlikle daha iyimserler. Alman ekonomisi direnç gösteriyor.” ifadesini kullandı.

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