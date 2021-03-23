Almanya'da iş dünyasından "iflas dalgası" uyarısı

İktisatçılar ayda 10 milyar euroluk zarar uyarısı yapıyor.Almanya'da koronavirüsle mücadele için kapanma önlemlerinin yeniden uzatılması ve Paskalya dönemi için getirilen ek önlemler iş dünyasını isyan ettirdi. Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, hükümetin pandemi politikasının yüksek bedellere yol açacağı uyarısında bulunarak "Ekonomi dünyasının geniş kesimlerinde uzun vadeli, telafi edilemeyecek kayıplar oluşması endişesi büyüyor" dedi. Orta ölçekli işletmeleri temsil eden BVMW'nin baş iktisatçısı Hans-Jürgen Völz ise iflas dalgası uyarısı yaptı. Völz, korona önlemlerinin uzatılması ve Paskalya'da sertleştirilmesinin pek çok şirket için varlıklarının sonu anlamına geldiğini kaydetti. "Kimse önünü göremiyor" Hükümetin korona politikasına iktisatçılardan da eleştiri geldi. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, işletmelerin artık önünü göremeyecek hale geldiğini belirterek "Son altı aydır geç kalınmış ve çelişkili kararlar azami belirsizlikler yaratmış, ekonomiye mümkün olan en büyük zararı vermiştir" dedi. Fratzscher yaratılan belirsizliklerin ekonomiye zehir etkisi yaptığını ve kaçınılmaz bir şekilde iflaslara ve işsizlikte artışa yol açacağını söyledi.

Ayda 10 milyar euroluk ekonomik zarar Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank katı kapanma önlemlerine geri dönülmesi sonrasında GSYİH'daki büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 3,5'e düşürdü. Commerzbank Baş İktisatçısı Jörg Krämer, tüm ulusal ekonomiye uyarlandığında katı kapanma önlemlerinin geçerli oldukları süre içinde GSYİH'da yüzde 4'lük azalmaya yol açacağını belirterek "Bu da ayda yaklaşık 10 milyar euroluk ekonomik zarara denk geliyor" dedi. Turizmciler isyanda Alman Turizmciler Birliği (DTV) de yurt içi turizm için bir plan sunulması talebinde bulundu. DTV İdari Müdürü Norbert Kunz, "Plan yok, strateji yok, kendi eyalet sınırları içine güvenli bir şekilde seyahat edilmesine dair ufak bir sinyal bile yok. Pek çok işletme artık temelli olarak köşeye sıkışmış durumda" dedi. Perakendeciler Birliği Genel Müdürü Stefan Genth, federal hükümet ve eyaletleri dar görüşlülükle eleştirerek tüm önlemlerin insidans verilerine sabitlenmesini eleştirdi. Almanya'da bölgelere göre önlemlerin gevşetilmesi, son yedi gün içinde 100 bin nüfus başına düşen yeni vaka sayısına göre belirleniyor. Bu rakam insidans değerini veriyor.

"Alışverişte bulaş riski düşük" Genth, "Önlemlerin bilimsel olgulara göre belirlenmesi gerekir. Ve bilimsel veriler, bize alışveriş sırasında bulaş riskinin düşük olduğunu gösteriyor" dedi. Tüm perakendecilerin sıkı hijyen koşullarına uyarak yeniden açılmasını talep eden Genth, Paskalya öncesindeki Perşembe günü bakkal, market ve süpermarketler gibi gıda malzemesi satan tüm dükkanların kapatılması kararını da eleştirdi. Almanya'da Paskalya tatili 2 Nisan Cuma günü başlıyor ve 6 Nisan Salı günü yeniden işbaşı yapılıyor. "İnsanlar marketlere akın edecek" Paskalya öncesi Perşembe günü dükkanların kapatılmasının insanların Çarşamba ve Cumartesi günleri dükkanlara akın etmesine yol açacağını vurgulayan Genth, "Mükemmel işlediği kanıtlanmış hijyen konseptleri bulunan dükkanları sembolik olarak bir günlüğüne kapatmanın pandemiyle mücadeleye bir yararı olmayacaktır" dedi. Aile İşletmeleri Birliği Başkanı Reinhold von Eben-Worlee de akıllıca bir filyasyonun eksikliğinin hissedildiğini ve kendi kendine yapılan testlerin sayısının yeterli olmadığını söyledi. Katı önlemleri savunmasıyla bilinen Başbakan Merkel'in "budalaca" bir kapanma için yine sözünü geçirdiğini belirten Eben-Worlee, "ABD'deki iş ortaklarımız şimdiden aşılarını olmuş, yeniden özgürce seyahat edip müşterileriyle görüşebiliyorken biz hala zahmetli aşı randevularını beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.