Almanya’da iş gücü açığı 1,5 milyon kişiye yükseldi

BERLİN (AA) – Alman ekonomisindeki büyüme ve nüfusun yaşlanmasının etkisiyle ülkede iş gücü açığı geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 275 bin artarak yaklaşık 1,5 milyona yükseldi.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, Almanya’da iş gücü açığı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 23’ten fazla artarak 1 milyon 458 bine yükseldi. Ülkedeki iş gücü açığı, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise 221 bin arttı. Geçen yılın sonunda söz konusu açık, 1 milyon 183 bin olarak açıklanmıştı.

İşgücü Piyasası Uzmanı Alexander Kubis, Alman ekonosinin tüm sektörlerinde iş gücü açığında önemli bir artış görüldüğüne belirterek, “İşçiye olan olan talep önemli ölçüde arttı.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, geçen hafta yayınlanan Bertelsmann Vakfı’nın "Göç ve Dijitalleşme” konulu araştırmasına göre, Almanya iş gücü açığını kapatmak için gelecek 40 yıl içinde her yıl en az 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor.

Araştırmaya göre, 260 binlik açığın, 114 bininin Avrupa Birliği (AB) vatandaşları tarafından ve 146 binin de AB üyesi olmayan ülkelerden karşılanması gerekecek.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 1,5 büyüme kaydetmişti. Ülkede toplam istihdam da geçen yıl 44,8 milyon kişiye yükselerek, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakamına ulaşmıştı.

