HABER

Almanya’da işçi fabrikadan çaldığı silahları çetelere sattı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

Almanya’da bir silah fabrikasında çalışan işçi, çaldığı yüzlerce silahı çetelere sattı.Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Asağı Saksonya eyaletlerinde özel harekat polisinin katıldığı operasyonlarda ev, iş yeri ve tamirhanelere baskın düzenlendi.

Almanya’da bir silah fabrikasında çalışan işçi, çaldığı yüzlerce silahı çetelere sattı.
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Asağı Saksonya eyaletlerinde özel harekat polisinin katıldığı operasyonlarda ev, iş yeri ve tamirhanelere baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında Menden kentinde silah fabrikasında çalışan bir işçinin de evi arandı. Yapılan aramada ismi açıklanmayan kişinin yıllarıdır çalıştığı fabrikadan silah çaldığı ve bu silahları çetelere sattığı ortaya çıktı. Savcılık, çetelere 150 yarı otomatik uzun namlulu silah satan kişinin silahların seri numaralarını da imha ettiğini belirtti.
Almanya’da son yıllarda artış gösteren yasa dışı silah satışlarının endişe verici boyutlara ulaştığı ifade edilirken, bu silahların ırkçı saldırılarda kullanılması ihtimali yetkileri tedirgin ediyor.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Sokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi çatıdan düştüSokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi çatıdan düştü
İranlı sahte biyoenerji uzmanına 19, eşine 6 yıl hapisİranlı sahte biyoenerji uzmanına 19, eşine 6 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.