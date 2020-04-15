HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da IŞİD terör hücresine operasyon

Almanya’da IŞİD terör hücresine operasyon

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 12:56 | Son Güncelleme

Almanya’da IŞİD’e bağlı bir terör hücresinin üyesi olmakla suçlanan dört kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Almanya’da IŞİD terör hücresine operasyon

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde polisin düzenlediği operasyonda radikal IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle dört kişi gözaltına alındı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti özel güvenlik güçleri ile Düsseldorf Emniyeti'nden polislerin sabahın erken saatlerinde düzenlendiği operasyonda zanlıların Essen, Neuss, Siegen ve Heinsberg bölgesindeki evleri ile farklı altı noktada aramalar yapıldı.

Gözaltına alınan dört kişinin Tacikistan vatandaşı olduğu ve Federal Mahkeme hakimlerinin bu kişiler hakkında 9 Nisan’da yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

Dört kişinin Mart 2019’den beri tutuklu olan bir başka Tacikistan vatandaşı ile birlikte Almanya’da IŞİD’e bağlı bir terör hücresinin üyeleri olduğu iddia ediliyor.

"Almanya'da saldırı planlandı"

Federal Başsavcılığın verdiği bilgiye göre söz konusu beş kişi Ocak 2019’da IŞİD’e katıldı. Savcılığın açıklamasında, bu kişilerin önce Tacikistan'a gittiği ve orada hükümete karşı mücadele eden silahlı cihatçılara katılmayı amaçladıkları belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin daha sonra bu plandan vazgeçerek Almanya'da ölümcül saldırılar düzenlemeye karar verdiği kaydedildi. Başsavcılığın açıklamasına göre bu saldırı planlarıyla ilgili olarak da IŞİD’in Suriye ve Afganistan’daki iki üst düzey yöneticisinden talimat aldı.

Federal Başsavcılık, söz konusu terör hücresi üyelerinin ateşli silah ve cephane temin ettiğini de kaydetti. İnternet üzerinden patlayıcı ve yangına sebep olacak bileşenler siparis ettikleri de iddialar arasında. Grubun bütün bunları Almanya’da topladığı bağışlarla finanse ettiği ileri sürülüyor.

DW, AFP, dpa / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
'Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu''Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu'
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

En Çok Okunan Haberler

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Diğer Haberler
Japonya’da uzmanlardan koronavirüs salgınına ilişkin felaket senaryosu

Koronavirüs salgınına ilişkin felaket senaryosu

İspanya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı arttı

İspanya'da sayı 18 bin 579'a çıktı

'Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu'

'Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu'

Korkutan açıklamada tarih verildi: 2022

Korkutan açıklamada tarih verildi: 2022

Korkunç: Bazı hayvanları diğerlerine yem olarak vereceğiz

Korkunç: Bazı hayvanları diğerlerine yem olarak vereceğiz

Evde yalnız kalanlar karantinayla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Evde yalnız kalanlar karantinayla nasıl başa çıkabilirsiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.