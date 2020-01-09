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  4. Almanya'da "İslam Din Görevlileri Eğitimi" programı

Almanya'da "İslam Din Görevlileri Eğitimi" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Kazım Türkmen: - "Dini personelin eğitimi öncelikli olarak dini cemaatlerin alanı ve görevidir. Devlet dini cemaatleri bu konuda destekler ancak belirgin olamaz. Bu süreç Almanya'da maalesef yanlış zemin üzerinde tartışılmaktadır"

DAHLEM (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Dahlem beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından verilen "İslam Din Görevlileri Eğitimi" programı başladı.

DİTİB Dahlem Uluslararası Gençlik Buluşma Merkezinde başlatılan programla, ilahiyat mezunlarına pratik eğitim verilerek, camilerde görev yapmak üzere yetiştirilmesi hedefleniyor.

Programın açılışına DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, DİTİB eyalet birlikleri, dini istişare kurulu başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

DİTİB'in Türkiye'den gönderilen ilahiyat fakültesi mezunu din görevlilerinin çok yönlü bilgi ve tecrübelerinden on yıllardır istifade ettiğini hatırlatan Türkmen, "Dini personelin eğitimi öncelikli olarak dini cemaatlerin alanı ve görevidir. Devlet dini cemaatleri bu konuda destekler ancak belirgin olamaz. Bu süreç Almanya'da maalesef yanlış zemin üzerinde tartışılmaktadır." dedi.

Türkmen, çok dilli din görevlilerine olan ihtiyacın kendilerinin 2006'da Uluslararası İlahiyat Programını (UİP) hayata geçirmelerine vesile olduğunu kaydetti.

Bu öğrencilerin Müslümanların yardımları ile finanse edilen bir burs programı dahilinde ilahiyat eğitimine tabi tutularak ilahiyatçı olarak mezun olduklarını hatırlatan Türkmen, şöyle devam etti:

"Bugün burada gelecek iki yılda din görevlisi olarak eğitim görecek 24 kişilik ilk ilahiyatçılar grubu ile başlangıç yapacağız.
Başka gruplar yakın bir zamanda bunu takip edecektir. Bunun finansmanını sınırlarını zorlasa da DİTİB kendi bütçesinden karşılayacaktır. UİP mezunlarının yanı sıra Alman ilahiyat fakülteleri mezunları da pratik ağırlıklı ikinci eğitim bölümüne geçmiş olacaklar."

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kerber de bugünün hem DİTİB hem de Almanya'da yaşayan Müslümanlar için önemli bir gün olduğunu söyledi.

DİTİB'in Almanya'daki en büyük dini teşkilat olduğunu vurgulayan Kerber, "Almanya genelinde 2 binden fazla öğrenci Alman üniversitelerinde ilahiyat eğitimi almakta. Gerek bu üniversite mezunlarının gerekse UİP mezunlarının burada pratik eğitim alacak olması çok önemlidir." diye konuştu.

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"İslam Din Görevlileri Eğitimi" Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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