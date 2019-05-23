Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş iftarı

KÖLN (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, "Terörün dini, terörün inanışı, rengi ve ırkı olmaz. Hangi motivasyonla yapılsa yapılsın bu bir terördür, yapanlar katildir ve asla savunulamaz." dedi.

Ergün, Almanya'nın Köln kentindeki IGMG Genel Merkezi'nde Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda yaptığı konuşmada, Avrupa'da son dönemlerde yaşanan güncel konulara yönelik değerlendirmede bulundu.

Ergün, ırkçı ve radikal söylemlerin dini terminoloji üzerinde yansımaları olduğunu belirterek, "Halbuki dinler barışların temsilcisidir, halbuki din insanlara ortak yaşam biçimi sağlayacak en önemli yasalardır." dedi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ibadet edenlere ve mabetlere yönelik terör saldırılarını kınayan Ergün, "Terörün dini, terörün inanışı, rengi ve ırkı olmaz. Terör bir katletme olayıdır, terör bir bitirme olayıdır. Terör insan canına kastedilen bir olaydır. Hangi motivasyonla yapılırsa yapılsın bu bir terördür, yapanlar katildir ve asla savunulamaz." ifadesini kullandı.