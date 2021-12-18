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Almanya'da İslamcı terör uyarısı

18.12.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı Thomas Strobl, ülkede İslamcı terörün yarattığı tehdide dikkat çekerek Alman güvenlik kurumlarının bu alandaki mücadelelerinde güçlendirilmeleri gerektiğini ifade etti.

Almanya'da İslamcı terör uyarısı

Almanya İçişleri Bakanları Konferansı (IMK) Başkanı Thomas Strobl (CDU), Alman güvenlik kurumlarının İslamcı teröre karşı mücadelede güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda Baden-Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı olan Strobl, Berlin Breitscheid Meydanı’ndaki Noel panayırına 2016 yılında düzenlenen saldırının beşinci yıl dönümü nedeniyle Funke medya grubunun gazetelerine verdiği demeçte, "İslamcı terör hâlâ ciddi bir küresel tehdit oluşturuyor" dedi.

"Birincil hedefimiz bir terör saldırısını önlemek olmalıdır" şeklinde konuşan Strobl, "Güvenlik yetkilileri bu amaçla, hem malzeme hem de personel olarak mümkün olduğunca donanımlı ve etkili müdahaleler için gerekli yasal çerçeveye sahip olmalıdır, olası bir saldırı öncesinde de..." ifadelerini kullandı.

Koalisyona eleştiri

CDU'lu politikacı, yeni koalisyon hükümetini de toplumun İslamcı teröre karşı koruma konusunda ihmalkar davranmakla suçladı. Hükümetin koalisyon sözleşmesini değerlendiren Strobl, bu anlaşmanın güvenlik yetkililerini güçlendirmediğini savundu. Thomas Strobl, halkın güvenliği ve özellikle de İslamcı teröre karşı mücadele konularının koalisyon sözleşmesinde "öncelikli olarak ele alınmadığını, yeterince somut olmadığını ve içerikten yoksun olduğunu" iddia etti.

CDU'ya yakın Konrad Adenauer Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise, Almanya'ya yönelik İslamcı terör tehdidi IŞİD'in çöküşünden bu yana azaldı, ancak hiçbir şekilde önlenemedi. Funke Grubu'na bağlı gazetelerinin bildirdiğine göre, söz konusu araştırmanın raportörü Guido Steinberg, "2017'den bu yana saldırı ve saldırı planlarının sayısı keskin bir şekilde düştü" ifadelerini kullandı.

Steinberg, "Almanya için belki de en büyük tehdit Suriye'den gelmeye devam ediyor. Bunun temel nedeni, IŞİD'in 2019'dan beri Irak'ta ve orada güç kazanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın terörle mücadele stratejisine eleştiri

Steinberg, Almanya'nın terörle mücadeleyi büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) bırakma tavrını "endişe verici" olarak nitelendirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, menşe ülkelerinden geri alınmadıkları takdirde Avrupalı ​​IŞİD üyelerini serbest bırakmakla tehdit etmişti. Almanya, Suriye'de hapsedilen Alman IŞİD elemanlarını geri almayı reddediyor.

Steinberg, yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde böyle bir tehdidin gerçekleşmesinin beklenmediğini ancak Almanya’nın stratejisinin yine de tehlikeli olduğunu belirterek, uzun vadede Almanya’nın terörle mücadeleyi önemli bir karşılık olmadan ABD'ye delege etmesinin bir "risk" oluşturduğuna dikkat çekti.

19 Aralık 2016'da Berlin'in en işlek meydanlarından Breitscheidplatz'a düzenlenen saldırıda suikastçı Anis Amri, on iki kişiyi kamyonla ezerek öldürmüştü. Amri olaydan dört gün sonra, 23 Aralık 2016'da, İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki Sesto San Giovanni kasabasında polis tarafından vurularak öldürüldü.

AFP / SSB,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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