Almanya'da İsrail Karşıtı Protestolar

İsrail ile Hamas arasında geçen hafta sonundan bu yana yaşanan çatışmalar sonrası Almanya'da 25 kentte İsrail’in protesto edildiği gösteriler düzenlendi. Gösterilerin en geniş katılımlısı başkent Berlin’de gerçekleşti. Polisin verilerine göre 3 bin 500, gösteriyi düzenleyen Filistinli grupların sayısına göre 10 bin kişi özellikle Arap göçmenlerin yaşadığı Neukölln mahallesinde bir araya geldi. Hamas ve Müslüman Kardeşler adlı örgütlere yakın derneklerin organize ettiği gösterinin başında Filistin bayraklarının yanı sıra çok sayıda Türk bayrağının da açıldığı görülürken, protestocular "Filistin'e özgürlük", "Kudüs'ten ellerinizi çekin", "Terörist İsrail" ve "Tel Aviv bombalansın" gibi sloganlar attı. Polis birkaç kez göstericilerin büyük bölümünün sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı yönünde uyarı yaptıktan sonra, yürüyüşü kısa bir süre sonra durdurarak çözmeye çalıştı. Aralarında çocuk yaştakilerin de bulunduğu bir gruptan polise taş, şişe ve inşaat malzemesi atılması üzerine, güvenlik birimleri protestoculara müdahale etti ve iki taraf arasında akşamın ilk saatlerine kadar süren çatışma çıktı.

Polis, çok sayıda protestocuyu göz altına alırken, araya giren Arap ve Filistinli kişilerin taşkınlık çıkaran gençleri yatıştırmaya çalıştıkları gözlemlendi. Bu protestodan ayrılan bir grubun tekbir getirerek, yürüyüşü izleyen bazı gazetecilere ve İsrail yanlısı bir afiş taşıyan iki kişiye sataşmaları, "Yahudilere ölüm" diye slogan atmaları, polis memurlarını da "Yahudi" olarak tanımlamaları çevredekilerin tepkisine neden oldu. Başkentte gün boyunca düzenlenen iki başka protesto mitingi ise olaysız sona erdi. Hamburg’da düzenlenen gösteriye yaklaşık bin kişi katılırken, burada, Münih ve Köln gibi kentlerdeki gösterilerde de İsrail ve Yahudi karşıtı sloganlar atıldı. Frankfurt’da düzenlenmesi planlanan gösteri ise, protestocuların Corona kurallarına uymaması üzerine başlamadan iptal edildi. Alman basınında internet üzerinden çıkan haberlerde ve sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, Berlin’deki taşkınlıklar "antisemitik" olarak yorumlanırken, daha önce Alman siyasetçiler tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen protestolarda İsrail düşmanlığı yapılmasının sonuçsuz kalmayacağı ifade edildi.