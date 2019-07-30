HABER

Almanya'da İsrail'in Kudüs'teki yıkım politikası protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:22 | Son Güncelleme

Başkent Berlin'de toplanan göstericiler, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasına tepki gösterdi

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlere yönelik yürüttüğü yıkım politikası protesto edildi.

Berlin Filistinliler Komitesi'nin tarihi Brandenburg Kapısı'nın önündeki Pariser Meydanı'nda düzenlediği gösteriye katılan yaklaşık yüz kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik yıkım politikalarına ve ihlallerine tepki gösterdi.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük", "İsrail'in Kudüs'te işlediği organize suçları durdurun" ve "Kudüs'te sistematik olarak Filistinlilerin haklarının elinden alınmasını ve dışlanmasını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in, Kudüs'te Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Humus Mahallesi'nde ve Filistin'in diğer bölgelerinde yürüttüğü yıkımlara işaret edilerek, İsrail'in özellikle Kudüs'ten Filistinlileri kovmak istediği ifade edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik yıkım politikalarının ve ihlallerinin kınandığı konuşmalarda, Avrupa Birliğine (AB) ve Avrupa'daki ülkelere Ortadoğu'da kalıcı barışın tesis edilmesine dönük politika izlemesi çağrısında bulunuldu.

- İsrail Yüksek Mahkemesi, binaların yıkımına karar vermişti

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir bölgesindeki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan en az 70 daireden oluşan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme, bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdıEsenyurt'ta kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
Korkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybettiKorkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berlin Doğu Kudüs israil İsrail yüksek mahkemesi Kudüs protesto Yıkım politikası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybetti

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

AYM akademisyenlerle ilgili kararının gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.