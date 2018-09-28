Almanya'da işsiz sayısı 27 yılın en düşüğünde

Çalışan nüfus ise 45 milyona yükseldi.Sonbaharın gelmesiyle birlikte Almanya'daki işsizlerin sayısı eylül ayında 2 milyon 256 bine indi. Bu sayıya en son 1991 yılında ulaşılmıştı. Ağustos ayına göre eylülde Almanya'da iş arayanların sayısı 94 bin azaldı.

Federal İstihdam Dairesi'nin verilerine göre 2017 yılının eylül ayında Almanya'da işsiz sayısı şu andakirakam göre 192 bin daha fazlaydı. Almanya'nın işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 5'e geriledi.

İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele sigortalı çalışan sayısının ve işletmelerin personel ihtiyacının arttığını açıkladı. Öğretim ve mesleki eğitim yılının başlamasıyla birlikte eylülde istihdamın da arttığını belirten Scheele, kış mevsiminde işsiz sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlarla işsiz sayısı ve eksik işgücünde gerileme kaydedildiğini belirten Federal İstihdam Dairesi Başkanı, çalışma imkânı bulamayan kadın ve erkek sayısının ağustos ayına göre 23 bin azaldığını açıkladı.

İstihdam rekor düzeyde