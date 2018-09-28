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Almanya'da işsiz sayısı 27 yılın en düşüğünde

28.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

Almanya'daki işsizlerin sayısı eylül ayında 2 milyon 500 binin altına indi.

Almanya'da işsiz sayısı 27 yılın en düşüğünde

Çalışan nüfus ise 45 milyona yükseldi.Sonbaharın gelmesiyle birlikte Almanya'daki işsizlerin sayısı eylül ayında 2 milyon 256 bine indi. Bu sayıya en son 1991 yılında ulaşılmıştı. Ağustos ayına göre eylülde Almanya'da iş arayanların sayısı 94 bin azaldı.

Federal İstihdam Dairesi'nin verilerine göre 2017 yılının eylül ayında Almanya'da işsiz sayısı şu andakirakam göre 192 bin daha fazlaydı. Almanya'nın işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 5'e geriledi.

İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele sigortalı çalışan sayısının ve işletmelerin personel ihtiyacının arttığını açıkladı. Öğretim ve mesleki eğitim yılının başlamasıyla birlikte eylülde istihdamın da arttığını belirten Scheele, kış mevsiminde işsiz sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlarla işsiz sayısı ve eksik işgücünde gerileme kaydedildiğini belirten Federal İstihdam Dairesi Başkanı, çalışma imkânı bulamayan kadın ve erkek sayısının ağustos ayına göre 23 bin azaldığını açıkladı.

İstihdam rekor düzeyde

Mesleki geliştirme kurslarına katılanların da dâhil edildiği eksik işgücü 3 milyon 170 bin olarak açıklandı. Bu gruptaki işsizlerin sayısında bir ayda 17 binlik düşüş kaydedildi. İşletmeler tarafından İstihdam Dairesi'ne bildirilen açık kadroların sayısı bir yılda 61 bin artarak 834 bine yükseldi.

Almanya'nın ekonomik bakımdan faal nüfusu eylül ayında 45 milyon 10 bine çıktı. Çalışan nüfus bir yıl öncesine göre 565 bin, Ağustos ayına göre ise 31 bin arttı.

İstihdam Dairesi'nin verilerine göre artış sigortalı işlerde kaydedildi. Sigortalı çalışanların sayısı hazirandan temmuza 77 bin arttı. Buna göre düzenli çalışan nüfus 2017 yılının Eylül ayına göre 704 bin artarak 32 milyon 830 bine yükselmiş oldu.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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