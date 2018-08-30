Almanya'da işsizlik oranı ağustosta değişmedi

FRANKFURT (AA) - Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 5,2 ile önceki aya kıyasla değişiklik göstermedi.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, işsiz sayısı ağustos ayında piyasa beklentisi doğrultusunda 8 bin azalış kaydetti.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı bu ay 2 milyon 330 bin olarak ölçüldü.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise ağustos ayında yüzde 5,2 ile önceki ay seviyesinde gerçekleşti. Böylece, işsizlik oranı Almanya'nın 1990 yılında birleşmesinden bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Diğer yandan, arındırılmamış rakamlarla ele alındığında işsizlik, ağustosta yüzde 5,1’den 5,2’ye yükseldi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş piyasasının olumlu gelişmeye devam ettiğini belirterek, “Arındırılmamış işsizlik, ağustos ayında beklenildiği gibi mevsimsel nedenlerden dolayı bir miktar arttı. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ve eksik iş gücü ise azaldı." ifadelerini kullandı.

