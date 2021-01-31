Almanya'da İşsizlik ve Aşı Tartışmaları

Corona pandemisi Almanya’da istihdam piyasasına ve esnaflara büyük bir darbe vurdu. Geride kalan ocak ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 475 bin kişi arttı. Sayı, bir önceki aya göre ise 193 bin kişi artarak toplamda 2,9 milyon kişiye yükseldi.

İşsizlik oranı yüzde 0,4 artarak yüzde 6,3'e çıktı. Bu oran, pandemi öncesindeki 2019 yılında uzun süre yüzde 5 seviyesindeydi. İşsizlik oranında kaydedilen artışın başka ülkelere kıyasla düşük olması, işverenlerin çalışanları bozulan ekonomik şartlar nedeniyle işten çıkarmamasını hedefleyen kısa süreli çalışma programı ile açıklanıyor. Hükümet işverenlere destek sağlamak amacıyla 1 milyar Euro’nun üzerinde yardım paketi hazırlamıştı. Kısa süreli çalışanların maaşlarının yüzde 60'ı devlet tarafından ödeniyor.

Bu arada Alman hükümeti ülkedeki sert karantina nedeniyle kapalı olan iş yerlerine 2019 yılının kasım ayında yaptıkları cironun yüzde 75’ini hibe olarak ödeme kararı almıştı. Özellikle restoran ve kafelerle, küçük mağaza sahibi esnafı yakından ilgilendiren bu yardımın bürokratik nedenlerle gecikmesi nedeniyle 750 bin iş yeri iflasın eşiğinde olduğu haber veriliyor. İflasların şu an halen düşük olmasının nedeni iflas başvurusu zorunluluğunun 30 Nisan 2021 tarihine kadar kaldırılması.