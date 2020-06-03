HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da işsizlik yüzde 6,1'e çıktı

Almanya'da işsizlik yüzde 6,1'e çıktı

03.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

Almanya'da işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 6,1'e yükseldi.

Almanya'da işsizlik yüzde 6,1'e çıktı

Ekonomiyi şu ana kadar 1 trilyon euronun üzerindeki paketlerle canlandırmaya çalışan hükümet, yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor.Almanya'da koronavirüs krizi nedeniyle işsizlik artıyor. Resmi verilere göre, Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 5,8'den yüzde 6,1'e yükseldi.

Almanya'da Mayıs'ta 2,81 milyon insan işsiz olarak kayıtlara geçti. Bu sayının Nisan ayına kıyasla 169 bin, bir önceki yıla göre ise 577 bin fazla olduğu açıklandı.

Mayıs ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 6,3 olduğu belirtildi.

Almanya'da işsizlik oranı, pandemi öncesindeki aylarda uzun süre yüzde 5 seviyesindeydi.

Yeni teşvik paketi yolda

Almanya'da pandemi döneminde işsizlik oranında kaydedilen artışın uluslararası standartlara kıyasla düşük olmasında, hükümetin 1 trilyon euronun üzerindeki paketlerle işverenlere destek sağlaması etkili oldu.

Almanya'da uygulanan kısa süreli çalışma programı, işverenlerin çalışanları pandemi döneminde bozulan ekonomik şartlar nedeniyle işten çıkarmamasını amaçlıyor. Çalışma saatleri düşürülen kişilerin maaşlarının en az yüzde 60'ı devlet tarafından ödeniyor.

Federal İstihdam Dairesinin açıkladığı verilere göre, Mart ile Mayıs ayları arasında Almanya'daki şirketler 11,7 milyon çalışanın kısa süreli çalışma programına kaydettirmek için başvuruda bulundu.

Alman hükümeti ekonomiyi canlandırmak için yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor. Hükümetin iki gündür ele aldığı paketin 80-100 milyar euro hacminde olması bekleniyor.

DW,AP,AFP/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
ABD de emekli komiser, yağmacılar tarafından vurulduABD de emekli komiser, yağmacılar tarafından vuruldu
Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz… Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz…

En Çok Okunan Haberler

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Türkiye'den George Floyd açıklaması

Türkiye'den George Floyd açıklaması

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
Araştırma: Dünya'daki en temiz hava bulundu

Araştırma: Dünya'daki en temiz hava bulundu

ABD ordusu ülkenin kalbine indi!

ABD ordusu ülkenin kalbine indi!

ABD de emekli komiser, yağmacılar tarafından vuruldu

ABD de emekli komiser, yağmacılar tarafından vuruldu

Çok önemli '2 metre' uyarısı

Çok önemli '2 metre' uyarısı

Şili'de şiddetli deprem

Şili'de şiddetli deprem

Çatışmaların merkezi Paris oldu!

Çatışmaların merkezi Paris oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.