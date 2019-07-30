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Almanya'da istasyonlarda güvenlik artırılacak

30.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

Frankfurt’ta 8 yaşında bir çocuğun raylara itilerek öldürülmesi sonrasında Almanya İçişleri Bakanı Seehofer tren istasyonlarındaki güvenliğin artırılacağını açıkladı.

Almanya'da istasyonlarda güvenlik artırılacak

Frankfurt Ana Tren İstasyonu'nda 8 yaşındaki bir çocuğun raylara itilerek öldürülmesi sonrasında Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer bir basın toplantısı düzenledi.

Seehofer toplantıda Almanya'da istasyonlarda polis varlığının artırılması ve güvenlik kamera sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Almanya'da farklı mimari yapılarda yaklaşık 5 bin 600 tren istasyonunun olduğunu hatırlatan Seehofer güvenlik tedbirlerini artırmanın basit bir görev olmadığını vurguladı.

Seehofer İçişleri Bakanlığı, Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Alman Demiryolları'nin yönetici kadroları arasında istasyonlarda güvenliği artırma gündemiyle bir toplantı düzenleneceğini söyledi.

Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Frankfurt'ta yaşanan olayı ise "soğukkanlı bir cinayet” ve "iğrenç bir suç” olarak tanımladı.

Saldırı şüphelisi 3 çocuk babası

Frankfurt Ana Tren İstasyonu'nda Pazartesi günü bir kişi 40 yaşındaki bir anne ile 8 yaşındaki oğlunu hareket halindeki bir hızlı trenin altına itmişti. Anne olaydan son anda yaralı kurtulmayı başarırken trenin altında kalan küçük çocuk rayların üzerinde can vermişti. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan istasyonda çevredekilerin de yardımıyla gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin kimliğiyle ilgili bilgiler kamuoyuna yansıdı. 1979 doğumlu ve Eritre uyruklu olan şahsın İsviçre'de ikamet ettiği ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. 2006 yılında İsviçre'ye izinsiz olarak giriş yapan şahsın iltica başvurusunda bulunduğu ve iki yıl sonra mülteci statüsü aldığı belirtiliyor. Şahsın şu an sınırsız oturum hakkına sahip olduğu kaydediliyor.

Şüphelinin geçen Perşembe gününden beri İsviçre polisi tarafından arandığı ortaya çıktı. Şahsın komşusunu bıçakla tehdit ederek alıkoyduğu, ancak daha sonra İsviçre'den kaçtığı ve hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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