Almanya'da İstihbarat Şefi Görevden Alındı

26 Ağustos günü Almanya’nın Chemnitz kentinde bir Almanın sığınmacı gençlerle çıkan kavga sonucu hayatını kaybetmesi ve ardından aşırı sağcıların yabancı avına çıkmasıyla başlayan tartışmalar Federal Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı Hans-Georg Maassen’in görevden alınmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Başbakanlıkta bir araya gelen CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, SPD Genel Başkanı Andrea Nahles ve CSU Genel Başkanı ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in görüşmesinden çıkan karara göre, Maassen istihbarat örgütündeki koltuğundan ayrılarak, meslek yaşamını İçişleri Bakanlığı’nda müsteşar olarak sürdürecek.

Anayasayı Koruma Örgütü, İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla Maassen'ın görevden alınırken, müsteşarlığa çekilmesine İçişleri Bakanı Seehofer'in karar verdiği tahmin ediliyor. Varılan karar Berlin’de koalisyon krizini önleyemeye yönelik bir uzlaşı olarak tanımlanıyor. İçişleri Bakanı Seehofer bugüne dek yaptığı açıklamalarda Maassen'a destek çıkarken, SPD ise Maassen’in görevden alınmasını koalisyonun devamı için koşul olarak tanımlamıştı. Merkel’in ise bir bürokrat için koalisyonu tehlikeye atmak istemediği ve Seehofer’in uzlaşı önerisini kabul etme konusunda SPD’yi ikna ettiği öğrenildi.