Almanya'da istihbarat servisi AfD'yi takip edecek

BERLİN (AA) - Almanya'da Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (iç istihbarat servisi) aşırı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) mercek altına alacak.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatından yapılan açıklamada, AfD'nin özgürlükçü demokratik temel düzene karşı siyaset yaptığı yönünde emarelerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada özellikle parti yöneticileri ve üyelerinin söylemlerinin insan onuruyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Bu emarelerin, muhbir yerleştirmek gibi istihbarat araçlarını kullanarak sistematik bir izlenme için yeteri kadar yoğun olmadığı ifade edilen açıklamada, bundan dolayı partinin bütününün takip edilmesinin bir "inceleme vakası" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "inceleme vakası" olarak iç istihbarat servisinin, sistematik olarak AfD'nin kamuya açık faaliyetlerini değerlendireceği ve açık kaynaklardan bilgi toplayacağı kaydedildi.

- Gençlik teşkilatında "aşırılık eğilimleri"

Partinin gençlik teşkilatı "Junge Alternative" (JA) ve "Der Flügel" adlı partinin sağ kanadında "aşırılık eğilimleri" olduğuna ilişkin emarelerin bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu iki oluşumun, istihbarat servisi tarafından "şüpheli vaka" olarak değerlendirildiği aktarıldı.