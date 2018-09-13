Almanya’da İstihbaratın Başındaki İsme İstifa Baskısı

Almanya’nın Chemnitz kentinde bir Almanın sığınmacı gençlerle çıkan kavga sonucu hayatını kaybetmesi üzerine aşırı sağcıların yabancı avına çıkmasıyla başlayan tartışmalar hükümetteki koalisyon ortakları arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Sosyal demokrat SPD, Başbakan Angela Merkel'e, Chemnitz’de ırkçı olaylar yaşandığına inanmadığını ifade eden ve konuyla ilgi görüntülerin ‘sahte’ olabileceğini savunan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen’ı görevden alması için ültimatom verdi. Açıklamada, "SPD yönetimi olarak, Maassen’in gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Merkel derhal harekete geçmek zorundadır" denilirken, partinin önde gelen isimlerinden Kevin Kühnert, Merkel’in iç istihbaratın başkanını görevden almaması durumunda, hükümetten çekileceklerini öne sürdü. Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı SPD’li Malu Dreyer de, "Maassen açıklamalarıyla siyasete, medyaya ve olayın görgü tanıklarına güvene şüphe düşürmüştür. Güvensizlik yaratarak, devlete olan güveni de sarstı. Bu nedenle böyle bir makamda onun halen doğru adam olduğuna inanmıyorum" dedi. Yeşiller partisi Eş Başkanı Robert Habeck, Maassen’in iç istihbaratın başında olmaya uygun olmadığını belirterek, istifa etmesi ya da Merkel tarafından görevden alınması gerektiğini söyledi.

Merkel görevden alabilir mi? Chemnitz olaylarında aşırı sağcıların yolda gördükleri sığınmacılara saldırdığını gösteren görüntüler hakkında konuşan Maassen, filmin sahte olabileceğini iddia ederek, olayların "sol kesimler ve taraflı medya tarafından" çarptırıldığını öne sürmüştü. Uzmanlar ve görgü tanıkları görüntülerin gerçek olduğu dile getirmişti. SPD’nin baskısıyla karşı karşıya kalan Angela Merkel’in alacağı tavır merakla bekleniyor. Hristiyan Demokrat CDU liderinin Maassen’i görevden almak için kardeş parti CSU’nun lideri Horst Seehofer’le ipleri koparmayı göze alması gerekiyor. Maassen’in işine son verme yetkisi, Federal İçişleri Bakanı da olan Seehofer’in elinde bulunuyor. Merkel’in Maassen’i işinden atabilmesi için, doğrudan Cumhurbaşkanı Steinmeier’e gitmesi ve Maassen’i azletmesini istemesi gerekiyor. Ancak böyle bir hamlenin daha öncede gerilimlere sahne olan CDU-CSU ortaklığının sonu olacağı yorumu yapılıyor. Seehofer: “Bakan olmasaydım ben de gösteri yapardım” CSU Başkanı ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Maassen’e güvendiğini belirterek, Chemnitz’deki olayları sert bir dille kınayan Merkel’i zor durumda bırakmıştı. Horst Seehofer, "Bakan olmasaydım ben de Chemnitz’de gösteri yapardım. Göç sorunu bütün problemlerin anasıdır" şeklinde açıklama yaparak, 2015’de Almanya’nın sınırlarını sığınmacılara açan Merkel’i doğrudan hedef göstermişti.