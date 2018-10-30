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Almanya'da istihdam rekoru kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

Almanya'da toplam istihdam, eylülde 45 milyonu aşarak 28 yılın rekoru kırıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da toplam istihdam, bu yılın eylül ayında 45 milyon kişiye yükseldi. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra 45 milyon rakamına ilk defa ulaşılarak rekor kırıldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın eylül ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ağustos ayına göre yüzde 0,5 yükseldi. Eylülde istihdama katılan kişi sayısı 216 bin kişi artarken, toplam istihdam 45 milyon 12 bin oldu.

Bu arada, iş gücü anketine dayanan geçici tahminlere göre, eylül ayında arındırılmamış rakamlarla 1,43 milyon işsiz belirlendi. Bir önceki aya kıyasla işsiz sayısı 44 bin (yüzde 2,7) azaldı.

Almanya'da mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise eylülde önceki aya kıyasla yaklaşık 8 bin kişi azalarak 1,45 milyon seviyesinde gerçekleşti. Ülkede eylül ayı arındırılmış işsizlik oranı ise 3,4 olarak ölçüldü.

Uzmanlar, Almanya'da mesleki eğitim, teorik eğitim ile pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin özellikle de genç işsizliğin düşük olmasında etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek olarak sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri niteliklerine sahip olabildiğini dile getiriyor.

Uzmanlar, küresel krizden sonra işsizlik oranı yüksek seviyelere çıkan İspanya ve Portekiz'in, Almanya'daki genel ve mesleki eğitim sistemini örnek alarak, işsizlik oranlarını daha iyi bir duruma getirebileceklerine dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Istihdam

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