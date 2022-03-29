Almanya’da “İyi Mülteci-Kötü Mülteci” Tartışması

Rus ordusunun bombardımanları nedeniyle birçok kent ve yerleşim merkezi kullanılamaz hale gelirken, Ukrayna halkı güvenlik, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaşadıkları yerleri terketmek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), son beş hafta içinde başka ülkelere sığınan Ukraynalıların sayısının 4 milyona yaklaştığını, Ukraynalı mültecilerin 2,5 milyondan fazlasının da komşu Polonya'ya sığındığını açıkladı. UNHCR verilerine göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizinde Romanya, Moldova ve Macaristan’dan sonra en yoğun göç alan ülke Almanya oldu.

ALMANYA'YA EN AZ 280 BİN KİŞİ GELDİ

Alman İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Almanya'ya gelenlerin sayısı ise şimdiye kadar en az 280 bini buldu. Ancak bu sayı sadece trenle Almanya'ya gelenleri kapsarken, Almanya’nın Polonya sınırında pasaport kontrolü yapılmadığı için otomobil ya da otobüslerle ülkeye giren ve resmi kayıtlara geçmeden yakınlarının yanına yerleşen mülteci sayısının çok daha fazla olabileceği açıklandı.

Sığınmacılara yardım eden örgütlerden uzmanlar, gerçek sayının 400 bin olduğundan yola çıkıyor. Almanya’da kamuoyu Ukraynalıları büyük bir sempati ve sıcak duygularla karşılarken, devlet de mültecilere kucak açarak, tüm imkanları sunuyor. Ukraynalıların trenlerle geldiği istasyonlarda bekleyen vatandaşlar, gelenlere kapılarını açarak evlerini, dairelerindeki boş odalarını onlarla paylaşıyor.

Hatta Almanya’nın çeşitli bölgelerinden kamyonlara, minibüslere ve özel otomobillere doldurdukları yardım paketleriyle Ukrayna’ya doğru yola çıkanlar ya da Polonya ve Romanya’ya giderek otomobillerine bindirdikleri Ukraynalıları Almanya’ya getirenler olduğu da biliniyor.

UKRAYNALILAR İÇİN KOLAYLAŞTIRICI UYGULAMALAR

Devlet ise bürokrasi süreci en az tutarak, Ukraynalıların bir an önce normal bir yaşam sürmesini hedefliyor. Nitekim savaştan kaçarak Almanya’ya gelen Ukraynalıların Almanya’da kayıt yaptırması bir zorunluluk değil. Ukrayna pasaportuna sahip olanlar, ülke içerisinde 90 gün boyunca diledikleri gibi hareket edebiliyor.

Ülkede daha fazla kalabilmek için ise diğer mültecilerin geçtiği uzun ve zor prosedürden geçmeden oturum ve çalışma izinlerini kolaylıkla alabiliyor. Avrupa Birliği de, Ukraynalı mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerinde en az bir yıl geçici olarak kalabileceğini ve daha sonra mevcut koşullar çerçevesinde kalma sürelerini iki yıl daha uzatılabileceklerini açıklamıştı. Ukrayna'dan Almanya’ya gelen mülteciler kayıt yaptırdıklarında sağlık hizmetlerinden faydalanırken, kaydettirmeyenler ise acil durumlarda hastanelerde ücretsiz tedavi ediliyor.

Barınacak yere ihtiyaç duyanlara ev bulmalarında öncelikli olarak yardımcı olunuyor. Ukraynalılar tren ve toplu taşımadan ülke çapında ücretsiz olarak faydalanabilirken, Telekom şirketi de Ukraynalı mültecilere haziran sonunda kadar ücretsiz SIM kartı ve limitsiz internet hizmeti sağlıyor.

"SONRA PİŞMAN OLABİLİRİZ"

Yapılan yorumlarda, Ukraynalı sığınmacıların toplumda büyük ölçüde kabul görmeleri Almanya ve Ukrayna arasındaki kültürel yakınlıkla ve Rusya’nın yaşanan savaşta suçlu olarak görülmesiyle açıklanıyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise bazı sorunlar da gündeme geliyor. Bunlardan başlıcası, sınırlarda kayıt yapılmaması. Almanya Kentler ve Belediyeler Birliği Başkanı Gerd Landsberg, Ukrayna’dan gelen tüm sığınmacıların kayıt yaptırmasından yana olduklarını söyledi.

Muhalefetteki Hıristiyan Demokrat CDU’nun lideri Friedrich Merz de, "Ülkeye kimin girdiğini bilmiyoruz, sonra pişman olabiliriz" sözleriyle kayıt yapılmamasını eleştirdi. Gelenlerin yüzde 90’la çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu belirten İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise, "Günlerce ölüm korkusu yaşayan, yollarda sürünen bu insanları bir de Alman sınırlarında saatlerce bekleterek, daha da fazla kötü muamele yapma hakkımız yok. Zaten 90 gün serbest seyahat hakları var" diyerek, mültecilerin kayıt altına alınmasına karşı olduğunu söyledi. Ukrayna’daki seferberlik nedeniyle, 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasak.

KAPASİTE GÖÇ DALGASINI KARŞILAMAYA YETMEYECEK"

Öte yandan 2015'de yaşanan göç dalgasında ülkeye gelen Suriyeli ve Afganistanlıların aksine, Ukraynalılara doğrudan çalışma ve oturum hakları verilmesi, toplumda "iyi mülteci, kötü mülteci" tartışması başlattı. Alman devleti, 2015’te gelen sığınmacıların konaklama, temel gıda, hijyen ve giyim ihtiyaçlarını karşılarken, çalışabilmelerine ise ancak iltica taleplerinin kabul görmesi durumunda izin vermişti.

Bu arada Ukraynalı sığınmacıların AB ülkeleri arasında paylaşımı ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Avrupa’da sığınmacıların paylaşımı konusunda kota belirlenmesinden yana olduğunu açıklamıştı. Faeser, "Tüm AB ülkeleri Ukrayna’ya destek konusunda omuz omuza verdi, dayanışma gösterdi, ancak bunun göçmenler konusunda da geniş kapsamlı olarak hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Avrupa Komisyonu’na ortak bir mektup gönderen Faeser, “Bizim ülkelerimiz Ukraynalıları kabul etmek ve insanları korumak adına en büyük çabayı gösterdiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Ancak Polonya ve Almanya’nın kabul kapasitesi göç dalgasını karşılamaya yetmeyecek. AB üyesi tüm devletlerden koruma arayan insanları kabul etmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

