Almanya’da kademeli gevşemeler yürürlükte

Bugünden itibaren ev ziyaretleri ve alışverişlerde uygulanan kısıtlamalarda bazı esnetmelere gidildi.Almanya’da enfeksiyon sayısında artış gözlemlenmesine rağmen çoğu eyalette bu pazartesi gününden itibaren korona salgını nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamalar gevşetildi.

Federal hükümet ve eyalet yönetimleri geçen hafta çarşamba günü kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili yaklaşık 9 saat süren bir toplantıda yeni kuralları belirlemişti.

Buna göre pazartesi gününden itibaren her hane, kendi hanesinde yaşayanlarla birlikte, sayıları beş kişiyi geçmemek koşuluyla başka bir haneden misafir kabul edebiliyor. Bu sayıya 14 yaşından küçük çocuklar dahil edilmiyor. Aynı zamanda, kitapçılar, çiçekçiler ve bahçe mağazaları da pazartesiden itibaren yeniden açıldı. Açık havada 10 kişiye kadar spor yapmak da artık mümkün. Çoğu eyalette, perakendeciler sınırlı sayıda müşteriye randevuyla alışveriş olanağı sunabilecek. Ancak son bir haftada 100 bin kişi başına 50'den az yeni enfeksiyon görülen bölgelerde (yedi günlük insidans) dükkanlar açılabilecek. Aynı kurallar müze ve sanat galerileri için de geçerli olacak.