HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da "kadın düşmanlığının" ceza yasasına girmesi gündemde

Almanya'da "kadın düşmanlığının" ceza yasasına girmesi gündemde

22.02.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Adalet Bakanı Lambrecht, kadınlara yönelik suçların daha etkin şekilde cezalandırılabilmesi için "kadın düşmanlığı" saikinin ceza yasasına alınmasına yeşil ışık yaktı.

Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "kadın düşmanlığı"nın cezayı artıran bir unsur olarak ceza yasasına alınmasına olumlu yaklaştı. RTL televizyonunda yayınlanan sabah programına katılan Bakan, öncelikle konuyla ilgili daha fazla veri elde edilmesi gerektiğini ifade ederek, verilerin boyutunun ceza yasasında bir değişikliği gerektirecek şekilde olması durumunda söz konusu değişikliğin yapılmasının "olası" olduğunu ifade etti.

"Kadın düşmanlığı ayrı bir kategori olmalı"

Veri tabanını güçlendirmek için "kadın düşmanlığı" suçlarının polis tarafından ayrı bir kategori olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e de bir çağrıda bulundu. "Sayın Seehofer, gelin bunu polis suç istatistiklerine dahil edelim. Böylece bir adım daha ilerlemiş oluruz" dedi. Sosyal Demokrat politikacı, koronavirüs pandemisi döneminde kadın ve çocuklara yönelik şiddetin çok kötü bir gelişme" kaydettiğini ifade etti.

Polis suç istatistiklerine, "kadın düşmanlığı" kategorisinin eklenmesi önerisi, federal hükümetin dijitalleşmeden sorumlu devlet bakanı Dorothee Baer'den gelmişti.

Kasten kadın düşmanlığı saikiyle işlenen suçların boyutunun daha net bir şekilde ortaya konulması gerektiğini ifade eden Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Baer, "Anlamlı veriler önemli analizlerin temelini oluşturur, bir olgunun artıp artmadığını buna bakarak değerlendirilir. Bu nedenle kadın düşmanlığı suç istatistiklerinde ayrı bir kategori olarak yer almalı" demişti.

Spiegel tarafından yapılan bir ankete göre kadınlara yönelik şiddet suç istatistiklerinde genelde "birliktelik şiddeti" kategorisinde ele alınıyor; internette kadınlara yönelik suçlar ise "sanal nefret suçları" olarak değerlendiriliyor. Federal Emniyet Dairesi (BKA), kadın düşmanlığının ayrı bir kategori olarak değerlendirilmediğini açıklamıştı.

Alman medyasında çıkan konuya ilişkin yorumlarda "Şiddetin adını koymalıyız. Maçoluk, kıskançlığa dayanan nefret suç ve eylemleri kadın düşmanlığının eseridir. Bununla daha iyi mücadele etmek için bunu net şekilde kayıtlarla görünür kılmalıyız" ifadeleri yer aldı.

AFP,dpa,KNA/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
İlginç teklif: Gel seni uçakla eve bırakayımİlginç teklif: Gel seni uçakla eve bırakayım
Milli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkeziMilli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkezi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: Tam 145 helikopter!

Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: Tam 145 helikopter!

Yunanistan'dan küstah hareket: O dergi toplatıldı

Yunanistan'dan küstah hareket: O dergi toplatıldı

Trump, Kim'e 'gel seni uçakla eve bırakayım' demiş!

İlginç teklif: Gel seni uçakla eve bırakayım

Son Dakika: İtalyan büyükelçi saldırıda öldü!

İtalyan büyükelçi saldırıda öldü!

Rusya'da el freni çekilmeyen kamyon kafeye böyle daldı

Kamyon kafeye daldı, müşteriler dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

Hindistan'daki sel felaketini CIA'in Himalayalar'daki casus cihazları mı tetikledi?

Sel felaketini CIA'in casus cihazları mı tetikledi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.