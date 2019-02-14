Almanya’da Kadın Siyasetçiler İçin ‘Denklik Yasası’

Federal Meclis, parlamentolarda kadın erkek sayısını eşitlemek için yeni bir yasanın hazırlıklarına başladı. Federal Meclis'te grubu bulunan Birlik Partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD); Yeşiller, Sol Parti ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) kadın milletvekilleri özel bir oturumda bir araya gelerek, 'denklik yasası' olarak tanımlanan yasanın nasıl yaşama geçirebileceğini ve atılması gereken adımları ele aldı.

Aşırı sağcı ve göçmen düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) adlı partinin kadın milletvekillerinin katılmadığı toplantıda, söz konusu yasayla partilerin liste adaylarının veya doğrudan adayların yüzde 50'sini kadınlara ayırmalarının sağlanması hedef olarak belirlendi. Kadınların federal ve eyalet parlamentolarındaki temsilinin erkeklerle eşit düzeye ulaşmasının ancak yasal düzenlemelerle sağlanabileceğini belirten parti temsilcileri, bunun için Alman seçim yasasında değişiklik yapılmasını gündeme getirdi.

Fransa'da 2014’te yürürlüğe giren 'Loi sur la parité', yani 'denklik yasası' sonrasında, parlamentodaki kadın oranını hissedilir oranda arttığını belirten siyasetçiler, benzer bir uygulamanın Almanya’da da 2021 seçimlerine yetiştirilmesi için hükümetin devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Fransa’da Haziran 2017'de yapılan seçimde 577 üyeli parlamentonun 223 sandalyesini kadın üyeler kazanmıştı. Federal hükümet adına bir açıklama yapan Kadın Bakanı Franziska Giffey, "Kadınlar haklarını kendi verdikleri mücadelelerle kazandılar. Meclislerde eşitlik konusunda da, benzer bir mücadele gerekiyor. Yoksa kendiliğinden bir şey değişmez" dedi ve hükümetin meclisteki kadın milletvekillerinden gelecek bir yasa önerisini gündemine alacağını açıkladı.