HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da kadına yönelik şiddet vakaları arttı

Almanya'da kadına yönelik şiddet vakaları arttı

10.11.2020 17:50 | Son Güncelleme

Almanya'da yeni açıklanan bir rapora göre, mevcut veya eski partner kaynaklı şiddet vakaları arttı.

Almanya'da kadına yönelik şiddet vakaları arttı

Mağdurların çoğunu kadınlar oluştururken, artışta korona pandemisinin rolüne dikkat çekiliyor.Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Federal Emniyet Dairesi'nin (BKA) verilerine dayanılarak hazırlanan şiddet raporunu başkent Berlin'de kamuoyuna tanıttı. Rapora göre, Almanya'da 2019 yılında mevcut veya eski partner kaynaklı şiddet vakalarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,7'lik bir artış meydana geldi. Federal Emniyet Dairesi'nin verilerine göre, toplam 141 bin 792 şiddet vakası kayda geçti.

Buna göre, şiddet vakalarında son yıllarda gözlenen artış eğilimi geçen yıl da devam etti. Şiddet mağdurlarının yüzde 81'inin kadın olduğu bildirildi. Rapora göre, şiddete uğrayan kişilerin neredeyse yarısı şiddet uygulayan kişi ile aynı evde yaşıyor. Almanya Aile Bakanı Giffey, korona pandemisinin "durumu daha da ağırlaştırmış olabileceğine" dikkat çekerken polise bildirilmeyen çok sayıda vaka olduğunu, gerçek sayıların daha fazla olduğunu ifade etti. 2020 verileri raporda yer almadı.

Bakan Giffey, pandemiden ötürü ev içi şiddet vakalarına karşı daha iyi bir koruma sağlanmasını talep etti. Bakan, özellikle şiddet mağduru kadın ve çocukların "hızlı ve bürokratik engellere takılmadan" danışmanlık hizmeti alabilmesi için Almanya genelinde geçerli bir yasal düzenlemenin yürürlüğe konulmasını istedi.

Kayda geçen şiddet vakaları arasında cinayet, cinayete teşebbüs, yaralama, tecavüz, taciz, tehdit, izleme ve özgürlüğün elinden alınması gibi suçlar yer alıyor. Federal Emniyet Dairesi Başkanı Holger Münch, toplumun ortasındaki şiddet vakalarının herkesi ilgilendirdiğini söyledi.

Almanya'da birlikteliklerdeki şiddet vakaları 2015 yılından bu yana artış eğilimi gösteriyor.

dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Trump: Biz kazanacağızTrump: Biz kazanacağız
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bilim Kurulu üyesi 'en son kapatılacak kurumlar' diyerek açıkladı
Bilim Kurulu üyesi 'en son kapatılacak kurumlar' diyerek açıkladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Trump: Biz kazanacağız
Trump: Biz kazanacağız
Milyonlarca vizon toplu mezarlara gömülüyor
Milyonlarca vizon toplu mezarlara gömülüyor
Ermenistan'da göstericilerden meclis başkanına linç girişimi
Ermenistan'da göstericilerden meclis başkanına linç girişimi
Acı biber yemek ömrü dörtte bir oranında uzatabilir
Acı biber yemek ömrü dörtte bir oranında uzatabilir
Lübnan’da göktaşı düştü iddiası
Göktaşı düştü iddiası!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.