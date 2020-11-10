Almanya'da kadına yönelik şiddet vakaları arttı

Mağdurların çoğunu kadınlar oluştururken, artışta korona pandemisinin rolüne dikkat çekiliyor.Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Federal Emniyet Dairesi'nin (BKA) verilerine dayanılarak hazırlanan şiddet raporunu başkent Berlin'de kamuoyuna tanıttı. Rapora göre, Almanya'da 2019 yılında mevcut veya eski partner kaynaklı şiddet vakalarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,7'lik bir artış meydana geldi. Federal Emniyet Dairesi'nin verilerine göre, toplam 141 bin 792 şiddet vakası kayda geçti.

Buna göre, şiddet vakalarında son yıllarda gözlenen artış eğilimi geçen yıl da devam etti. Şiddet mağdurlarının yüzde 81'inin kadın olduğu bildirildi. Rapora göre, şiddete uğrayan kişilerin neredeyse yarısı şiddet uygulayan kişi ile aynı evde yaşıyor. Almanya Aile Bakanı Giffey, korona pandemisinin "durumu daha da ağırlaştırmış olabileceğine" dikkat çekerken polise bildirilmeyen çok sayıda vaka olduğunu, gerçek sayıların daha fazla olduğunu ifade etti. 2020 verileri raporda yer almadı.

Bakan Giffey, pandemiden ötürü ev içi şiddet vakalarına karşı daha iyi bir koruma sağlanmasını talep etti. Bakan, özellikle şiddet mağduru kadın ve çocukların "hızlı ve bürokratik engellere takılmadan" danışmanlık hizmeti alabilmesi için Almanya genelinde geçerli bir yasal düzenlemenin yürürlüğe konulmasını istedi.