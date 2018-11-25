Almanya’da Kadına Yönelik Şiddette Dikkat Çeken Rakamlar

Her yıl 25 Kasım dünyada "Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor. Ancak kadınlara yönelik özellikle aile için şiddetin çok büyük bir sorun olarak devam etmesi nedeniyle 25 Kasım ‘kutlamadan’ daha çok kadınların yaşanan şiddete karşı protestolarına sahne oluyor. Kadını, erkek şiddetine karşı koruması gereken yasaların büyük bölümü hemen tüm ülkelerde sadece kağıt üzerinde kalırken, kadına yönelik şiddet kadın-erkek eşitliğinde en fazla yol alan ülkeler arasında olan Almanya’da da kanayan bir yara.

İstatistik bilgilere göre her dört kadından biri hayatında en az bir kez ev içi şiddete uğruyor. Şok edici rakamlar geçen yıl ülkede 138 bin 893 aile içi şiddet vakası kayıtlara geçtiğini, 147 kadının, eş ve partnerleri veya eski eş ve partnerleri tarafından öldürüldüğünü, yaklaşık 90 bin kadının da hafif ya da şiddetli bedensel yaralar aldığını ortaya koydu. Bu sayı, Almanya’da neredeyse her iki günde bir, bir erkeğin eşini veya eski partnerini öldürdüğü veya öldürme girişiminde bulunduğu anlamına geliyor. Fiziksel ve cinsel şiddetin boyutları dayaktan, tecavüz, yaralama, tehdit ve cinsel istismara kadar uzanıyor.