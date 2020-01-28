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Almanya'da kadınlara yönelik "Sanal Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:49 | Son Güncelleme

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen: - "Vakıflar tarihi bize şunu göstermiştir, bir toplumun medeniyet ölçüsü kadınına verdiği değerle eş değerdir"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri çerçevesinde, "Sanal Şiddetle Mücadele" temalı seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde, DİTİB Kadın Çalışmaları Koordinatörü Nurten Afat ile Federal Kadınlar Kolu Başkanı Hatice Zengin açılış ve selamlama konuşması yaptı.

DİTİB Federal Kadınlar Kolunun her yıl Almanya genelinde toplumsal konuları göz önünde bulundurarak, toplumsal katılımlı kadın çalışmaları çerçevesinde birçok etkinlik düzenlediğini ifade eden yöneticiler, şiddetin farklı bir boyutu olan sanal şiddet konusunu kamuoyuna taşıyarak toplumun bu konuda daha duyarlı olmasını sağlamak için harekete geçildiğini aktardı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenleri anarak başladığı konuşmada, toplumu ve aileyi ayakta tutan unsur olarak en önemli yerde kadının durduğunu söyledi.

Türkmen, "İslam medeniyeti eşittir, vakıf medeniyetidir. Camilerimizde fahri olarak yüzlerce, binlerce çalışan var, her türlü hizmete koşturan bir kadın kadromuz var. Allah Kur'an-ı Kerim'de ‘hayırda yarışınız’ buyuruyor. Vakıf bir hayır yarışıdır, hayırda yarışma müsabakasıdır. Vakıflar tarihi bize şunu göstermiştir, bir toplumun medeniyet ölçüsü kadınına verdiği değerle eş değerdir." dedi.

Almanya genelindeki DİTİB derneklerinden 500'den fazla katın temsilcinin katıldığı seminerin ikinci bölümünde din görevlisi Merve Şengün "Sosyal Medyada Ahlak", DİTİB Medya Halkla İlişkiler görevlisi Ayşe Aydın ise "Sosyal Medya Kullanım Kuralları" konulu sunum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
"Sanal Şiddetle Mücadele" semineri

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