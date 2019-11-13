Almanya'da kadınların etek altı fotoğrafını çekmek suç sayılacak

Mevcut kanunlara göre kabahat kapsamında değerlendirilen bu eylem artık suç olarak kabul edilecek.Almanya'da hükümet, kadınların kamuya açık alanlarda eteklerinin altından fotoğraf çeken kişilere verilen cezayı ağırlaştırma kararı aldı. Hükümetin onayladığı yasa tasarısı, kadınların göğüs bölgesinin fotoğrafını çekenlerin de cezalandırılmasını öngörüyor.

Genellikle cep telefonu ve selfie çubuğu kullanılarak kaldırım ya da yürüyen merdiven gibi kamuya açık alanlarda çekilen bu fotoğrafların internette paylaşılması, Almanya'da hâlihazırda suç sayılıyor. Paylaşım yapan kişiler, 2015 yılından beri iki seneye kadar varan hapis cezalarına çarptırılabiliyor. Ancak yeni tasarı, söz konusu fotoğrafların çekilmesini de suç kapsamına alacak ve faillere aynı ağırlıkta cezalar verilmesine imkân tanıyacak. Bu eylemlerin kabahat kapsamından çıkarılıp suç sayılmasını öngören tasarının yasalaşması için parlamentoda da onaylanması gerekiyor.

Yasa tasarısının arkasındaki isimlerden Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "Bir kadının elbisesinin altını ya da göğüslerini görüntülemek, özel alanın aşağılayıcı bir şekilde ihlal edilmesidir ve bu meşrulaştırılamaz" dedi.