HABER

Almanya'da kadınların etek altı fotoğrafını çekmek suç sayılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2019 19:01 | Son Güncelleme

Almanya'da kadınların etek altı fotoğraflarını çekmenin cezası ağırlaştırılıyor.

Almanya'da kadınların etek altı fotoğrafını çekmek suç sayılacak

Mevcut kanunlara göre kabahat kapsamında değerlendirilen bu eylem artık suç olarak kabul edilecek.Almanya'da hükümet, kadınların kamuya açık alanlarda eteklerinin altından fotoğraf çeken kişilere verilen cezayı ağırlaştırma kararı aldı. Hükümetin onayladığı yasa tasarısı, kadınların göğüs bölgesinin fotoğrafını çekenlerin de cezalandırılmasını öngörüyor.

Genellikle cep telefonu ve selfie çubuğu kullanılarak kaldırım ya da yürüyen merdiven gibi kamuya açık alanlarda çekilen bu fotoğrafların internette paylaşılması, Almanya'da hâlihazırda suç sayılıyor. Paylaşım yapan kişiler, 2015 yılından beri iki seneye kadar varan hapis cezalarına çarptırılabiliyor. Ancak yeni tasarı, söz konusu fotoğrafların çekilmesini de suç kapsamına alacak ve faillere aynı ağırlıkta cezalar verilmesine imkân tanıyacak. Bu eylemlerin kabahat kapsamından çıkarılıp suç sayılmasını öngören tasarının yasalaşması için parlamentoda da onaylanması gerekiyor.

Yasa tasarısının arkasındaki isimlerden Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "Bir kadının elbisesinin altını ya da göğüslerini görüntülemek, özel alanın aşağılayıcı bir şekilde ihlal edilmesidir ve bu meşrulaştırılamaz" dedi.

Söz konusu görüntülerin çoğunlukla internetteki sohbet gruplarında paylaşıldığını, hatta bazen ticari amaçla satıldığını hatırlatan Lambrecht, çok sayıda kurbanın yasa değişikliği için kendisine başvurduğunu söyledi.

Kaza kurbanını çekmek de cezalandırılacak

Lambrecht, kaza kurbanlarını görüntüleyen ya da "ölü bir insanı ağır şekilde rahatsız edici biçimde gösteren" fotoğraflar çekenlerin de cezalandırılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Lambrecht, "İnsanların, kaybettikleri anne baba ya da çocuklarının görüntülerinin etrafta yayılmasıyla daha fazla acı çekmelerine neden olmamalıyız" diye konuştu.

"En iğrenç yanı, farkında olmamanız"

Yasa tasarısının hükümet gündemine gelmesinde, Almanya'nın Ludwigsburg kentinde yaşayan Ida Marie Sassenberg ve Hanna Seidel'in geçen Nisan ayında internette başlattığı imza kampanyasının rolü büyük.

Yüz bine yakın imza toplanan kampanyanın öncülerinden Seidel, DW'ye yaptığı açıklamada, "Etek altı görüntünüzün çekilmesinin en iğrenç yanı da bunun farkında bile olmamanız... Bir süpermarkette, yürüyen merdivende, metroda ya da bir konserde ayakta dururken fotoğrafınız çekiliyor. Ve bu fotoğraflara ne olacağını bilmiyorsunuz. Bir porno sitesine mi yüklenecek, bir internet forumunda mı paylaşılacak ya da biri bakıp kendini mi tatmin edecek, hiçbir fikriniz yok" dedi.

DW,dpa/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi
13 Kasım Amerikan Basınından Özetler13 Kasım Amerikan Basınından Özetler
13 Kasım Amerikan Basınından Özetler13 Kasım Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek

Kritik zirveye dakikalar kaldı

Hong Kong'da gösteriler çığrından çıktı!

Hong Kong'da gösteriler çığrından çıktı!

Otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Günlerdir süren barışçıl protestolarda ilk ölüm

Günlerdir süren barışçıl protestolarda ilk ölüm

Bolivya Silahlı Kuvvetleri, Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Anez'i tanıdı!

ABD, Suriye’de kaç asker bırakacağına karar veremiyor

ABD, Suriye’de kaç asker bırakacağına karar veremiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.