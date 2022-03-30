HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'da kamu borçları en yüksek seviyede

Almanya'da kamu borçları en yüksek seviyede

30.03.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, 2021 yılı sonunda kamu borcunun 2,3 trilyon euro olarak hesaplandığını açıkladı.

Almanya'da kamu borçları en yüksek seviyede

Almanya'da kamu borçlanması 2021 yılının sonunda en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin bugün açıkladığı verilere göre, ülkenin federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu yaklaşık 2,3 trilyon euro olarak hesaplandı. Bu durumda kişi başına düşen borç miktarı ise 27 bin 906 euroya tekabül ediyor.

Bir önceki yılla karşılaştırıldığında, söz konusu kamu borcunun yüzde 6,8 oranında arttığı, bu oranın da 146,9 milyar euroya karşılık geldiği belirtildi. Bu artışın özellikle Federal Hükümet harcamalarına ayrıca bazı eyaletlerin korona pandemisiyle mücadele kapsamında aldıkları önlemlere dayandığı ifade edildi.

Federal Hükümetin kamu borcunun 2021 yılının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 oranında, meblağ olarak ise 145 milyar euro arttığı belirtildi. Bunun yanı sıra, eyaletlerin 2021 sonunda bir önceki yıla oranla 2,1 milyar euro daha fazla borçlanmış olduğu açıklandı. Belediyelerin ve belediye birliklerinin borçlanmasının ise düşük seviyede de olsa azaldığı ifade edildi.

AFP /AI, TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Ekonomisinde Dördüncü Çeyrekte Güçlü BüyümeABD Ekonomisinde Dördüncü Çeyrekte Güçlü Büyüme
Türkiye'de kaç Suriyeli bebek doğdu? Çarpıcı sayıyı canlı yayında açıkladıTürkiye'de kaç Suriyeli bebek doğdu? Çarpıcı sayıyı canlı yayında açıkladı
İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Akşener'den flaş karar...İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Akşener'den flaş karar...
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi

Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Şaşkına çeviren soru! "Flörtüm grup cinsellik istedi sonra da..."

Şaşkına çeviren soru! "Flörtüm grup cinsellik istedi sonra da..."

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

İngiltere'den dikkat çeken 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu

İngiltere'den dikkat çeken 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Mucize kurtuluş! Sadece bir bacağı 98 kiloydu

Mucize kurtuluş! Sadece bir bacağı 98 kiloydu

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.