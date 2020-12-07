Almanya'da kamu çalışanlarının yüzde 12'si göçmen kökenli

Alman hükümeti, kamudaki göçmen kökenlilerin sayısını artırmak istiyor.Alman hükümetinin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ve Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Norbert Schneider, kamu kuruluşlarıyla ilgili yapılan ilk kapsamlı araştırmanın sonuçlarını bugün Berlin'de gazetecilerle paylaştı. Buna göre Almanya'da kamuda çalışanların sadece yüzde 12'si göçmen kökenli.

Kamudaki bu oranın Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısına bakıldığında az olduğu vurgulanan araştırmada, 2018 yılında Almanya'nın toplam nüfusunun yüzde 25,5'ini ve özel sektör çalışanlarının da yüzde 26,2'sini göçmen kökenlilerin oluşturduğuna işaret edildi.

Alman kamu kuruluşlarında toplam çalışan sayısının 230 bin olduğu belirtilen araştırmada, kamu kuruluşlarındaki en düşük göçmen kökenli oranının yüzde 4, en yüksek oranın da yüzde 24,5 olduğu kaydedildi. Ancak bu kamu kuruluşlarının ismini vermeyen Uyum Bakanı Widmann-Mauz, araştırmada genel görünümle ilgilendiklerini söyledi.