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Almanya'da kanserle mücadelede kişiye özel tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Köln'de yaşayan Türk doktor Yadigar Genç ve ekibi, çağın en önemli sağlık sorunlarından kanserle mücadele amacıyla immünoterapi yöntemiyle yeni bir tedavi tekniği geliştirdi - Dr. Yadigar Genç: - "Kanser tedavisinde hastaya özel bir terapi uyguluyoruz. Yani hastanın kendi kanından ürettiğimiz savaşçı hücreleri laboratuvar ortamında duyarlı hale getirip, belirli kanser proteinleri de yükleyerek, aynı zamanda onkolitik virüsleri de kullanarak hastaya aşı bazında tekrar enjekte etmekteyiz" - "Hasta bize ne kadar erken gelirse uyguladığımız tedavinin de başarı o kadar yükselir"

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK - Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türk doktor Yadigar Genç ve ekibi, çağın en önemli sağlık sorunlarından kanserle mücadele amacıyla immünoterapi yöntemiyle yeni bir tedavi tekniği geliştirdi.

Kanserle mücadele için yeni bulunan immünoterapi yöntemini geliştirerek hastalara uygulayan Immun-Onkologisches Merkezi'ndeki (IOZK) ekipte yer alan Türk doktor Genç, yeni teknik hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yadigar Genç, kişiye özel tedavi yöntemiyle, kanserle mücadeledeki başarı oranını önemli ölçüde artırdıklarını söyledi.

Kanser tedavisinde hali hazırda uygulanan üç yöntem olduğunu aktaran Genç, "Bunlar cerrahi müdahale, kemoterapi ve ilaç tedavisi. Son yıllarda geliştirilen en önemli terapilerden biri immünoterapi ve kanser tedavisinde çok önemli bir faktör. İmmünoterapi sadece ilaçsal bazlı değil, bu yöntemin aynı zamanda hücresel bazı da var. Bu konuda yapılan çalışmaları biz daha da geliştirdik ve bu yeni metodları kendi kliniğimizde hastalara uyguluyoruz. Kişiye özel tedavi yöntemiyle kanserle mücadelede başarı oranı arttı." dedi.

Avrupa İlaç Denetim Dairesince bu yöntemi uygulamak için onay aldıklarını ifade eden Dr. Genç, şunları kaydetti:

"Kanser tedavisinde hastaya özel bir terapi uyguluyoruz. Yani hastanın kendi kanından ürettiğimiz savaşçı hücreleri laboratuvar ortamında duyarlı hale getirip, belirli kanser proteinleri de yükleyerek, aynı zamanda onkolitik virüsleri de kullanarak hastaya aşı bazında tekrar enjekte etmekteyiz. Bu daha hedefsel, daha noktasal çalıştığı ve yan etkisi çok az olduğu için kanser tedavilerinde son zamanlarda ödüllendirildi ve tıp otoriteleri tarafından kabul görüldü. Geliştirdiğimiz bu onkolitik virüsün önümüzdeki yıllarda bize tekrar bir ödül getireceğinin yankısını almaktayız."

Kanserde erken teşhisin önemini vurgulayan Dr. Genç, "Hasta bize ne kadar erken gelirse uyguladığımız tedavinin de başarısı o kadar yükselir. Bizim burada uyguladığımız tedavi yöntemlerini kombine etmemiz de mümkün. Yani örneğin; kemoterapi ile kombine etmemiz de mümkün olabilir veya ameliyat söz konusuysa cerrahın aldığı parçayı, proteinleri aşımız için kullanabiliriz. Hasta ameliyattan önce bize başvurursa daha avantajlı olabilir ama şart değil, ameliyat parçası yok ise bile kanda dolaşan kanserli hücreleri alıp laboratuvar ortamında kullanıp, aşımız için duyarlı hale getirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa başarı şansı da o oranda artıyor"

IOZK Yöneticisi Dr. Wilfried Stücker ise hastanın bağışıklık isteminin güçlü olmasının kanser tedavisinde çok önemli olduğunu vurguladı.

Bağışıklık sisteminin gücü oranında başarı şansının arttığını kaydeden Dr. Stücker, "Yapılan yeni araştırmaya göre örneğin; bağırsak kanseri tedavisinde bağışıklık sistemi hücreleri ne kadar çoksa ilk 5 yılda başarı şansı yüzde 80 olurken, bağışıklık sistemi zayıf olduğunda başarı şansı yüzde 35'e düşüyor. Bizim en büyük vazifemiz, bağışıklık sisteminin kanserli hücrelerle yaptığı savaşı kazanmasına yardım etmek. Amacımız ise içerden bir savaş açarak hastanın kendi kendine yardım etmesidir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KANSER TEDAVİSİ kişiye özel tedavi

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