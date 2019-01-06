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Almanya'da kar hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 20:57 | Son Güncelleme

Bavyera eyaletinde etkili olan kar yağışı ulaşımda akşamlara neden oldu, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı - 5 bölgede yarın okullar tatil edildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bavyera eyaletindeki kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açarken bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) şirketinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bavyera'da bazı yerel tren seferlerinin iptal edildiği veya seferlerde gecikmeler yaşandığı ifade edildi.

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da, kar yağışı sebebiyle çok sayıda uçak seferinin iptal edildiği bildirildi.

Dün 130, bugün de 15 uçuşun iptal edildiği, 220 seferin ise gecikmeli yapılabildiği aktarılan açıklamada, gecikmelerin, pistler sürekli kardan temizlenmesi gerektiği için yaşandığı vurgulandı.

Kara yollarında da çok sayıda kaza meydana geldiği, bazı kazalar sonrası yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Öte yandan Merkur gazetesinin haberine göre, kar yağışı sonrası elektrik hatlarının zarar görmesi sebebiyle Starnberg ve Parchim bölgelerine 3 saatten fazla elektrik verilemedi.

Bavyera Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin Miesbach, Traunstein ve Bad Tölz-Wolfratshausen gibi bölgelerinde birçok okulun, Ostallgaeu ve Lindau bölgelerinde ise tüm okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

Bavyera Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Teisenberg Dağı'nda dün çığ düşmesi sonucu 20 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği kaydedildi.

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