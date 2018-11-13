Almanya'da kara para mı aklandı?

NDR/WDR ve SZ araştırma ekibinin ortak haberi:2015 yılının Haziran ayı sonlarında Almanya – Belçika sınırında yapılan rutin kontroller sırasında Lübnan doğumlu iki gencin bulunduğu bir otomobilde polis tarafından arama yapıldı. Bremen'de yaşayan ve yanlarında sadece el çantası bulunduran iki kişi Belçika'ya alışveriş için gittiklerini beyan etti.

Aachen Savcılığı sözcüsü Jost Schützeberg aramanın nasıl geçtiğini şöyle anlatıyor: "El çantalarından iç çamaşırı ve 490 bin euro çıktı. Aramanın yapıldığı yer ve nakit euroların diziliş şekli bu paranın uyuşturucu suçundan, dolayısıyla uyuşturucu satışından kaynaklandığına işaret ediyordu.”

Essen gümrük müdürlüğünde yapılan inceleme sırasında çantaların içinde kokain izine rastlandı. Lübnan asıllı Bremenliler de daha önce zabıtlara geçmiş kişilerdi.

Fransız emniyeti tarafından Aachen Savcılığına, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili soruşturmada bu şahısların adlarının da geçtiği bildirildi.

Batı Avrupa çapında şebeke

Amerikan ve Fransız makamları yıllardır "Sedir Operasyonu” adı altında, Avrupa çapında faaliyet gösteren kara para aklama şebekesinin izini sürüyor. Soruşturma dosyasında Kolombiya'daki bir kokain karteli hesabına çalışan 14 zanlının uyuşturucu satışından elde edilen milyonlarca euroyu akladıkları ve Lübnan'dan yönlendirilen şebekenin Almanya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde haftada 1 milyon euro akladığının olduğu belirtiliyor.