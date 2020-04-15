Almanya’da karar günü: Önlemler nasıl gevşetilecek?

Merkel ve eyalet başbakanlarının bugün yapacağı toplantıda buna ilişkin kararın alınması bekleniyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyaletin başbakanı bugün video konferans yoluyla yapacakları toplantıda, koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin nasıl gevşetilmeye başlanacağını ele alıcak. Toplantıda, yaklaşık dört haftadır geçerli olan önlemlerin gevşetilmesine ilişkin bir yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Bu toplantı öncesinde Merkel, koronavirüs krizi ile bağlantılı bakanlarla bir araya gelecek. Mağazaların ve okulların ne zaman ve hangi koşullarda açılacağı ise gündemdeki en önemli konuyu oluşturuyor. Önlemlerin gevşetilmesinde nasıl bir yol izleneceği, özellikle de okulların ne zaman açılacağı ülkede günlerdir tartışma yaratıyor. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, eyaletlerin tek bir plan çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Laschet, "16 eyalet arasında uzlaşıya ihtiyacımız var. Özellikle de okullara yönelik siyasette tek başına hareket edilmemesi gerekiyor” dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer ve Eyalet Aile Bakanı Joachim Stamp, Paskalya tatilinin sona ereceği 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren okulların kademeli olarak açılmasını önerdi. Hür Demokrat Partili (FDP) bakanlar, ilk ve orta dereceli okullardan bir hafta sonra kreşlerin açılması önerisinde bulundu. Söder 20 Nisan'a karşı çıktı Almanya’da koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu eyalet olan Bavyera Başbakanı Markus Söder ise okulların 20 Nisan Pazartesi günü açılmasına karşı çıktı. Öncelikle ilkokulların açılması önerisine de karşı çıkan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Söder, bitirme sınavlarına hazırlanan, liseyi biterecek öğrencilerin önceliği olduğuna işaret etti. Aynı zamanda lise bitirme düzeyindeki öğrencilerin koruyucu önlemlere daha kolay uyacağına işaret eden Söder, okulların erkenden açılmaması konusunda eğitim bilimcilerin uyarılarını siyasetçilerin genellikle dinlediğini dile getirdi. Söder, "Acele etmeden, biraz sabırlı ve temkinli olmanın herkese yardımcı olabileceğini” söyledi.