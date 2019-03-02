Almanya'da 'Karnaval' Günleri Başladı

‘Tipik Alman’ denince akla gelen önyargılardan biri, Almanların dünya çapında bilinen disiplinli halleridir. Genelde duygularını aşırıya kaçmadan gösteren, olaylara soğukkanlı yaklaşan Almanlar, ‘Beşinci Mevsim’ olarak adlandırılan karnaval döneminde, adeta kimlik ve karakter değiştirip, günlük dert ve sorumluluklarından sıyrılarak, günlerce çılgın ve neredeyse sınırsız bir şekilde doyasıya eğleniyor.

Ülke çapında milyonlarca katılımcı, karnaval günlerinde kılık değiştirip, rengarenk kostümlerle ve komik maskelerle aykırılığın tadını çıkarırken, bu günlerde ilk kez Almanya’ya gelenler neşe içinde, sarmaş dolaş ve sokak ortasında hep bir ağızdan şarkılar söyleyen insanları görünce, hayatlarının şokunu yaşayabilir.

Geleneksel olarak 11 Kasım’da başlayan Karnaval günlerinin doruğu, en önemli dini bayramlardan olan Paskalya Yortusu’nun hangi güne geldiğine bağlı olarak, 40 gün öncesinde, genelde Şubat ayının son ya da Mart ayının ilk günlerinde yaşanır. Bu yıl Paskalya’nın Nisan ayının ortasında olmasından dolayı, karnavalın ‘en hızlı ve ateşli günleri’ devam ediyor.