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Almanya'da 'Karnaval' Günleri Başladı

02.03.2019 21:51 | Son Güncelleme

Genelde duygularını aşırıya kaçmadan gösteren, olaylara soğukkanlı yaklaşan Almanlar, ‘Beşinci Mevsim’ olarak adlandırılan karnaval döneminde, adeta kimlik ve karakter değiştirip, günlük dert ve sorumluluklarından sıyrılarak, günlerce çılgın ve neredeyse sınırsız bir şekilde doyasıya eğleniyor

Almanya'da 'Karnaval' Günleri Başladı

‘Tipik Alman’ denince akla gelen önyargılardan biri, Almanların dünya çapında bilinen disiplinli halleridir. Genelde duygularını aşırıya kaçmadan gösteren, olaylara soğukkanlı yaklaşan Almanlar, ‘Beşinci Mevsim’ olarak adlandırılan karnaval döneminde, adeta kimlik ve karakter değiştirip, günlük dert ve sorumluluklarından sıyrılarak, günlerce çılgın ve neredeyse sınırsız bir şekilde doyasıya eğleniyor.

Ülke çapında milyonlarca katılımcı, karnaval günlerinde kılık değiştirip, rengarenk kostümlerle ve komik maskelerle aykırılığın tadını çıkarırken, bu günlerde ilk kez Almanya’ya gelenler neşe içinde, sarmaş dolaş ve sokak ortasında hep bir ağızdan şarkılar söyleyen insanları görünce, hayatlarının şokunu yaşayabilir.

Geleneksel olarak 11 Kasım’da başlayan Karnaval günlerinin doruğu, en önemli dini bayramlardan olan Paskalya Yortusu’nun hangi güne geldiğine bağlı olarak, 40 gün öncesinde, genelde Şubat ayının son ya da Mart ayının ilk günlerinde yaşanır. Bu yıl Paskalya’nın Nisan ayının ortasında olmasından dolayı, karnavalın ‘en hızlı ve ateşli günleri’ devam ediyor.

Eskilerin kışı kovmayı hedefleyen örf ve adetlerine dayanan karnaval, önümüzdeki Pazartesi günü ‘Güller Pazartesisi’ ve Salı da ‘Faşing Salısı’ adları altında yapılan geçit törenleri ve eğlenceler, iğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalığın katılımıyla sona erecek.

Karnaval etkinliklerinin ana merkezi Kuzey Ren Vestfalya’da bulunan Köln ve Düsseldorf kentleri. Bu iki kentte ve daha birçok bölgede, önümüzdeki Pazartesi sabahın erken saatlerinden itibaren karnaval kostümlerini üzerine geçirenler, karnaval geçitlerine ve kortejlere katılacak.

Kortejleri oluşturan araçların üstündekiler izleyicilere tonlarca oyuncak, şekerleme ve çikolata dağıtırken, yılın siyasi olaylarını ve popüler politikacıları hicveden araçlarla gerçekleşen geçit töreni karnavalın en renkli görüntüleri arasında yer alıyor.

Kuzey Ren Vestfalya’daki karnaval pazartesi akşamı saatlerinde çılgın partilerle sona ererken, Salı günü de Bavyera ve Baden Württenberg eyaletlerinde ‘Faşing’ adı altında benzer etkinlikler organize edilecek. Faşingden sonra ise, Çarşamba günü, dindar Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği, 40 gün süren ve Paskalya Yortusu’nda sona eren oruç dönemi başlıyor.

Bu arada, karnaval ve faşing eğlencelerinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındığı açıklandı. Pazartesi günü kortejlerin geçeceği caddelerin girişlerine, kamyonlu saldırıları engellemek için beton bariyerler yerleştirileceği, buna ek olarak trafik ve kimlik kontrollerinin sıkılaştırılacağı açıklandı.

Ayrıca Köln'de ilk kez geçit araçlarında, terör saldırılarına ve seyircilerin kortej araçlarına nesne atmalarına karşı güvenlik kameraları devreye sokulacak. Köln ve diğer büyük kentlerde, cinsel tacizcilere karşı kadınların gerektiğinde sığınabileceği güvenli noktalar da oluşturulacak.

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