Almanya'da Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi

BERLİN (AA) - Alman Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Robert Habeck, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin ırkçı bir Neonazi tarafından öldürülmesinin ardından bu cinayetle Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü arasında bağ olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Habeck, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Güvenlik makamları radikal sağcıları veya ırkçı terörist yapıları hızlı ve kapsamlı şekilde soruşturmalı, buna NSU ile bağlantı olup olmadığının araştırılması dahil.'' ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübcke cinayetinin Alman demokrasisi için bir trajedi olduğunu belirtti.

''Sağcı popülist ve militan gruplar arasındaki sınırlar akışkan, demokrasimiz buna karşı mücadele etmelidir. Özgürlük düşmanları, özgürlüğü hak etmiyor.'' değerlendirmesinde bulunan Maas, Almanya'daki ırkçı yapılanmalara tepki gösterdi.

- "Habeck'in talebinin acil yerine getirilmesinin gerektiğine inanıyorum"

Yeşiller Partisi eski Federal Meclis Milletvekili Özcan Mutlu da ''Her ne kadar Şansölye Angela Merkel Şubat 2012'de NSU cinayetlerinde katledilenlerin ailelerine söz vermiş olsa da NSU cinayetleri aydınlatılamamıştır ve birçok ırkçı terörist halen dışarda toplumu tehdit etmektedir.'' dedi.