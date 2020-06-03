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Almanya'da Kavala için sosyal medya kampanyası

03.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Almanya'da sanat, siyaset ve sivil toplumdan tanınmış isimler, Türkiye'de tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalık yaratmak için kampanya başlattı.

Almanya'da Kavala için sosyal medya kampanyası

Almanya'da sanat, siyaset ve sivil toplumdan tanınmış isimler, Ekim 2017'den beri cezaevinde bulunan iş insanı OsmanKavala'nın serbest bırakılması için bir sosyal medya kampanyası başlattı.

"What did Kavala do?" (Kavala ne yaptı?) etiketiyle bugünden itibaren Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında Kavala'nın anlatıldığı, süresi yaklaşık 1 dakika olan videolar yayınlanacak. Kavala'nın durumuyla ilgili uluslararası farkındalık yaratmayı ve yol arkadaşlarını desteklemeyi amaçladıklarını belirten organizatörler, videolarda Kavala'nın kültür, sivil toplum ve toplumsal barışa yaptığı katkıları anlatmak istediklerini belirtti.

"Artists United for Osman Kavala (Osman Kavala için Birleşen Sanatçılar) girişiminin öncülüğünü yapan isimler arasında Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Shermin Langhoff ve yönetmen Fatih Akın da bulunuyor. Kampanyaya Federal Meclis milletvekilleri Claudia Roth ile Cem Özdemir, 2017 yılında Türkiye'de üç buçuk ay tutuklu kalan insan hakları aktivisti Peter Steudtner, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Markus Beeko ve Goethe Enstitüsü Genel Sekreteri Johannes Ebert gibi isimler de destek veriyor.

Anadolu Kültür Vakfı'nın kurucusu iş adamı Osman Kavala 18 Ekim 2017 tarihinden beri cezaevinde bulunuyor. Gezi Parkı davasından Şubat ayında beraat eden Osman Kavala tahliye edilmesi beklenirken, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve yeniden tutuklanmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Mart 2019'da açıkladığı kararda Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna varmış, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" talebinde bulunmuştu.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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