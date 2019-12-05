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Almanya'da kaybolan Gökhan Tüysüz'den sevindirici haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

Almanya'da kaybolan Gökhan Tüysüz'den sevindirici haber

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, 8 gündür haber alınamayan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz'ün bulunduğu bildirildi.

Gökhan Tüysüz'ün babası Yahya Tüysüz, 27 Kasım'dan bu yana haber alamadıkları oğlunun bulunduğunu belirterek, ''Sevindirici haberi aldık. Kendisi şu anda hastanede, her şey yolunda. Bizim için müjdeli bir haber oldu. Doktor, 2 gün gözlem altında kalması gerektiğini söyledi. Ailecek hepimiz sevindik, oğlumuzun sağlığının da yerinde olması bizi rahatlattı.'' ifadelerini kullandı.

Yahya Tüysüz, oğlunun bulunması için yardımcı olan Türk medyası ve diğer ilgililere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Gökhan Tüysüz Kayıp

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