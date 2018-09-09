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Almanya'da kaza yapan baba ile kızı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 19:18 | Son Güncelleme

ALMANYA'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Cinkara (46) ile yanında bulunan kızı Sevdanur Cinkara (9) hayatını kaybetti.

Almanya'da kaza yapan baba ile kızı öldü

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- ALMANYA'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Cinkara (46) ile yanında bulunan kızı Sevdanur Cinkara (9) hayatını kaybetti. Baba ile kızın cenazesi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verilecek.
Kaza, geçen cuma günü Almanya'nın Oftersheim şehrinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Cinkara'nın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hasan Cinkara ile kızı Sevdanur Cinkara götürüldükleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Almanya'da yaşayan ünlü boksör Hüseyin Cinkara'nın da ağabeyi olan Hasan Cinkara ve kızı Sevdanur Cinkara'nın ölümüyle ilgili Alman polisi soruşturma başlattı. Baba ile kızın cenazelerinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirilerek Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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