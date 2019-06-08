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Almanya'da Keup Caddesi'ndeki bombalı saldırının 15. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 19:25 | Son Güncelleme

Köln'de "Küçük İstanbul" olarak bilinen caddeye, saldırının 15. yılında belediye yönetimi tarafından söz verilmesine rağmen anıt dikilemedi - Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin: - "Bu saldırıların hatırlanması amacıyla anıt dikilmesi kararı alındı. Bu anıtın yerini belirlemek istiyoruz ancak belediye yardımcı olmak yerine bize hala yer gösteremiyor"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Küçük İstanbul" olarak bilinen, 15 yıl önce bombalı saldırının düzenlendiği Keup Caddesi'nin esnafı, belediye yönetiminin anıt dikme sözünü yerine getirmemesine tepki gösterdi.

Keup Caddesi esnafı ile Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, aşırı sağcı terör örgütü NSU tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen, çivilerin de kullanıldığı bombalı saldırının yıl dönümündeki anma etkinliklerinden bir gün önce "ırkçılık karşıtı anıt"la ilgili caddede bir araya geldi.

Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce caddeye anıt dikilmesi konusunda belediye yönetimi tarafından söz verildiğini belirtti.

Şahin, bombalı saldırı nedeniyle yaşamlarının olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, "Mağdur olduğumuz halde zanlı muamelesi gördük. Dönemin içişleri bakanının olayın iç yüzü araştırılmadan yaptığı sorumsuz açıklama yüzünden karanlığa gömüldük." diye konuştu.

Saldırının üzerinden 15 yıl geçtiğini, yarın caddede çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyleyen Şahin, "Bugün insanları bu tür saldırılardan korumak için onları aydınlatmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz ırkçılığa karşı çalışmak. Bunun için de bu saldırıların hatırlanması amacıyla anıt dikilmesi kararı alındı. Bu anıtın yerini belirlemek istiyoruz ancak belediye yardımcı olmak yerine bize hala yer gösteremiyor. Bizler de yetkilere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, bugünkü toplantıdan da net sonuç çıkmadığını dile getirerek, "Bu anıtın caddenin başında belirgin bir yere dikilmesi gerekiyor. Caddenin başında 30 bin metrekarelik alan var ve burası yeniden planlanıp inşa edilecek. Bu planlamaya anıtın da dahil edilip bir an önce bu sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Belediye isterse bu iş kolayca çözülür." şeklinde konuştu.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yetkililerle cadde esnafını ziyaret eden Reker de esnaf temsilcilerini dinleyerek şehirlerindeki çok kültürlülük ile barış ve huzuru korumaya devam edeceklerini söyledi.

Türklerin yoğun yaşadığı Keup Caddesi'nde yarın ırkçılık karşıtı etkinlikler düzenlenecek.

- 700 çivi etrafa saçılmıştı

Terör örgütü NSU, 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek Türklerin yoğun yaşadığı bölgede kitlesel ölümler planlamıştı.

NSU tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen saldırıda can kaybı yaşanmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin vücutlarına isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.

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