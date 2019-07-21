HABER

Almanya'da kiliseler üye kaybediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Almanya'da geçen yıl 436 bin Hristiyan kilise üyeliğinden ayrıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da geçen yıl 436 bin kişinin kilise üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.

Almanya Piskoposlar Konferansı, ülkede geçen yıl 216 bin kişinin Katolik Kilisesi'nden ayrıldığını açıkladı. Almanya Protestan Kilisesi de aynı dönemde 220 bin kişinin kiliseden ayrıldığını duyurdu.

Böylece, Almanya'da geçen yıl kilise üyeliğinden ayrılanların toplamı 436 bini buldu.

Ülkede yaklaşık 23 milyon Katolik, 21 milyon da Protestan bulunuyor.

Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Hans Langendörfe, durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Protestan Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da bir üyenin dahi ayrılmasının kendilerine acı verdiğini kaydetti.

Kiliselerden ayrılmaya sebep olarak son dönemlerde taciz olaylarının artması, ilgili kişilerin yeterince cezalandırılmaması, kilise vergisi ödeme zorunluluğu ve diğer şahsi sebeplerin etkili olduğu ifade ediliyor.

En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi
Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldiSahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi
Mahkum yakınları af istediMahkum yakınları af istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Kilise

En Çok Okunan Haberler

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.