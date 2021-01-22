Almanya’da kiliseye "korona" baskını

Ülkedeki vaka sayılarında gözlenen düşüşe rağmen kısıtlamalarda ilk etapta gevşeme öngörülmüyor.Almanya'nın Essen kentinde polis, bir kilisede yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, korona önlemlerinin ağır bir ihlali olduğu gerekçesiyle dağıttı. Perşembe akşamı bir ihbar üzerine kiliseye gelen polisin burada 88 yetişkin ve 10 çocukla karşılaştığı, ayine katılanların maske takmadığı ve fiziki mesafeyi gözetmediği kaydedildi. Polis, korona önlemleri çerçevesinde talep edilen katılımcıların bilgilerinin yer aldığı bir listenin de oluşturulmadığını belirtti.

Söz konusu ayine katılanların çoğunun Gelsenkirchen’de ikamet eden Romanya vatandaşları olduğu bildirildi. Polisin haklarında suç duyurusunda bulunduğu katılımcıları ayine kimin davet ettiğinin ise henüz belirsiz olduğu duyuruldu.

Almanya’da bağımsız cemaatlerin kiliselerinde de geçtiğimiz haftalarda, hijyen kurallarının ihlal edildiği ayinlerin düzenlendiği basına yansımıştı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin yeni lideri seçilen Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de bunun üzerine söz konusu kiliselerin daha sıkı denetleneceğini ve bu ihlallere daha fazla müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetmişti.