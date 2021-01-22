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Almanya’da kiliseye "korona" baskını

22.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Almanya’da kiliseye "korona" baskını

Essen’de polis, yaklaşık 100 kişinin katıldığı bir kilise ayinini korona önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle dağıttı.

Ülkedeki vaka sayılarında gözlenen düşüşe rağmen kısıtlamalarda ilk etapta gevşeme öngörülmüyor.Almanya'nın Essen kentinde polis, bir kilisede yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, korona önlemlerinin ağır bir ihlali olduğu gerekçesiyle dağıttı. Perşembe akşamı bir ihbar üzerine kiliseye gelen polisin burada 88 yetişkin ve 10 çocukla karşılaştığı, ayine katılanların maske takmadığı ve fiziki mesafeyi gözetmediği kaydedildi. Polis, korona önlemleri çerçevesinde talep edilen katılımcıların bilgilerinin yer aldığı bir listenin de oluşturulmadığını belirtti.

Söz konusu ayine katılanların çoğunun Gelsenkirchen’de ikamet eden Romanya vatandaşları olduğu bildirildi. Polisin haklarında suç duyurusunda bulunduğu katılımcıları ayine kimin davet ettiğinin ise henüz belirsiz olduğu duyuruldu.

Almanya’da bağımsız cemaatlerin kiliselerinde de geçtiğimiz haftalarda, hijyen kurallarının ihlal edildiği ayinlerin düzenlendiği basına yansımıştı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin yeni lideri seçilen Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de bunun üzerine söz konusu kiliselerin daha sıkı denetleneceğini ve bu ihlallere daha fazla müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetmişti.

Spahn: Vaka sayısındaki düşüş cesaretlendirici

Öte yandan Almanya’da gerileyen enfeksiyon sayıları sınırlı bir iyimserliğe neden oldu. Sağlık Bakanı Jens Spahn, vaka sayısında görülen bu gerilemenin "cesaret verici" olduğunu, ancak rakamların buna rağmen yüksek seyrettiğini belirtti. Ülkede salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, bir gün içinde 17 bin 862 yeni vakla kayıtlara geçerken, pandeminin başından bu yana virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini aştığı belirtildi.

Vaka sayılarında görülen gerilemenin doğru bir yöne doğru gidildiğinin işareti olduğunu belirten Sağlık Bakanı Spahn, yoğun bakım ünitelerinin ise hala dolu olduğunu, ancak burada da ilk kez bir rahatlama görüldüğünü ifade etti.

Çoğu eyaletteki yeni vaka sayısında bir gerileme tespit edildiğini söyleyen RKI Başkanı Lothar Wieler de, rakamlarda görülen bu iyileşmeye rağmen korona önlemlerinin uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini savundu. Wieler, ancak vakalarda belirgin bir düşüş görüldüğünde ve bu rakamlar muhafaza edilebilir olduğunda günlük yaşamda "kısıtlı bir normale" dönülebileceğini söyledi.

epd,AFP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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