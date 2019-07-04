Almanya'da kısa dönemli işlerde artış beklentisi

BERLİN (AA) - Almanya'da ekonomide görülen yavaşlamadan dolayı şirketlerin “kısa dönemli istihdamlarını” artırması bekleniyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan çalışmada, imalat sektöründeki şirketlerin yüzde 8,5’i gelecek üç ay içinde kısa dönemli istihdama başlayacağı ortaya kondu. Bu oran 2013 başından (yüzde 2,6) beri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Ifo’nun çalışmasına göre imalat sektöründeki şirketlerin yüzde 3,8’i halihazırda kısa dönemli istihdam programını uyguluyor. Bu oran 2017’nin sonunda yüzde 0,4 düzeyinde bulunuyordu.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’daki ekonomik yavaşlamanın yavaş yavaş iş gücü piyasasını etkilediğini belirterek, “Alman endüstrisi, 2018’nin ortasından beri resesyonda. Kısa süreli istihdam, şirketlerin zor ekonomik zamanlarda, nitelikli elemanlarını elde tutmak istediklerinde tercih edilen bir yöntemdir.” ifadesini kullandı.