Almanya'da kısıtlamalar 11 Ocak'a kadar uzatıldı

Başbakan Merkel vefat sayılarının çok yüksek olduğunu belirterek "Hedefin hala çok uzağındayız" dedi.Almanya'da günlük koronavirüs vakalarının yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle kısmi kısıtlamaların 11 Ocak tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin Çarşamba günü düzenlediği toplantıda alınan karar uyarınca 2 Kasım'da ay sonuna kadar devam etmek üzere yürürlüğe sokulan, ardından süresi 20 Aralık'a kadar uzatılan kısıtlamalar 11 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak.

Merkel: Hedefin çok uzağındayız

Başbakan Angela Merkel toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Almanya'nın pandemide hedeflenen verilerin henüz çok uzağında olduğunu vurguladı. Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının çok yüksek olduğunu belirten Merkel, "Bu, federal hükümet ve eyaletlerin nasıl bir sorumluluk taşıdığını gösteriyor. Hedef, yedi gün içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni vaka seviyelerine gerilemek" diye konuştu.

Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder de pandemideki durumda hiçbir iyileşme kaydedilmediğini belirterek kısıtlamaların süresinin uzatılmasının doğru bir karar olduğunu savundu.